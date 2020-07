Soukromé lety zažívají zlaté časy, Češi si za bezpečnost a pohodlí neváhají připlatit

Praha Koronavirus tvrdě zasáhl leteckou dopravu. Za největšího rozmachu pandemie provoz na nebi meziročně klesl až o 90 procent. V době, kdy se pravidelné linky jen pomalu vracejí do letových řádů, ale zažívají nebývalý boom soukromé lety. Za ně jsou si Češi, kteří privátní letadla využívají jako způsob dopravy na dovolenou i na obchodní schůzku, ochotni připlatit.

Soukromé aerolinie zákazníkům nabízejí rychlou přepravu, nadstandardní servis, bezpečí a časovou flexibilitu. Za ty si účtují nemalé částky. „Zájem stále roste a prognózy jsou slibné i s ohledem na stále ještě zbrzděný provoz pravidelných linek. V červnu 2020 jsme byli již na 105 procentech normálu,“ uvedl pro server Lidovky.cz Richard Santus, zakladatel soukromé letecké společnosti Aeropartner. To podle něj odpovídá zhruba stovce odbavených letů.

V letním období společnosti nejčastěji zprostředkovávají lety do dovolenkových destinací, jako je Středomoří, Rudé moře či Indický oceán. Vyšší zájem o soukromá letadla potvrzuje i tisková mluvčí aerolinie ABS Jets Markéta Janatová, která pro server Lidovky.cz uvedla, že v poslední době letadla nejčastěji míří do Itálie, do Chorvatska a na řecké ostrovy.

Stále častějším důvodem, proč klienti sahají po privátních letech, jsou zahraniční pracovní a obchodní schůzky. „Skutečnost je taková, že dokud se nezotaví pravidelná doprava, jiná možnost není, pokud nechcete nebo nemáte čas jet autem, vlakem či lodí,“ říká Santus.

Poptávka po tuzemských letech je pak podle soukromých aerolinií spíš ojedinělým jevem. „Česká republika je na vnitrostátní provoz proudovými letadly relativně malá, spíš výjimečně létáme spojnici Praha–Ostrava, daleko častěji potom vyzvedáváme nebo vykládáme cestující na regionálních letištích při cetách do zahraničí nebo při návratu do Česka,“ uvedl majitel Aeropartneru Santus.

Mluvčí největší české soukromé aerolinie ABS Jets Janatová to odůvodňuje i tím, že na cesty po Česku se vztahuje DPH, což je faktor, který významně ovlivní cenu i u takto krátké trasy.

Pominout nelze ani (ne)ekologickou stránku věci. Podle Jana Freidingera z organizace Greenpeace vyprodukuje letadlo Boeing 737 při cestě z Prahy na Rhodos zhruba 11,5 metrické tuny oxidu uhličitého. Vzhledem k vysokému počtu cestujících by však jeden pasažér musel zaplatit jen 1,5 eura, aby uhlíkovou stopu vykompenzoval.

U menšího letadla Cessna Citation CJ3, které nabízí například i Aeropartner, je to během stejné cesty „pouze“ 2,5 metrické tuny CO2. Každý pasažér by ale musel zaplatit jako kompenzaci více než sedm eur.



I přes 70 tisíc korun za hodinu

Společnost Aeropartner přepraví od čtyř do sedmi pasažérů. Za komfort i časovou flexibilitu však cestující zaplatí – jedna letová hodina přijde na 36 až 74 tisíc korun.

Za tuto cenu ovšem dostanete plný servis, možnost odletu do tří hodin od objednávky a přistavení letadla i na místa, kde běžné linky nestartují. ABS Jets pak nabízí možnost odletu až pro 17 pasažérů, přičemž obě společnosti létají do evropských i mimoevropských států.

To je v současné době omezeno vládními opatřeními jednotlivých zemí, jež vstup do země regulují. Na rozdíl od posádek, které mají zcela volný pohyb téměř ve všech zemích světa, musejí cestující splňovat nejrůznější kritéria, aby jim byl umožněn vstup nebo vycestování do konkrétní země.

Soukromé letouny nabízejí také službu Air Ambulance, kdy dokážou přepravit po Evropě jak pacienty a lékaře i s vybavením, tak dárcovské orgány a transplantační týmy.