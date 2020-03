Boháči unikají koronaviru na palubách superjachet a soukromých letadel

Praha Cestovní sektor tvrdě zasáhla epidemie koronaviru. Ne všechna odvětví ale utrpěla. Zatímco aerolinky žádají o finanční pomoc a hotely jsou zavřené, prudce stoupl zájem o pronájem jachet i soukromé lety. Bohatí lidé se díky nim mohou izolovat a obejít cestovní regulace, píše server Business Insider.

Miliardáři se snaží uniknout koronavirové pandemii na palubách soukromých letadel či superjachet. Podle ředitele společnosti Burgess, která jachty pronajímá nebo prodává, představují tyto lodě perfektní místo pro izolaci, píše deník The Telegraph. Na soukromá letadla se zase nevztahují taková bezpečnostní pravidla a jsou tak vítaným prostředkem v době, kdy cestování je maximálně regulováno.



Takzvané superjachty mají dostatek úložného prostoru na potraviny a zásoby, takže mohou na moři strávit i několik měsíců, aniž by musely kdekoli kotvit. Na palubě je také posádka složená z uklízeček, kuchařů a techniků, která se stará o komfort klienta. Není to ovšem levná zábava - měsíční pronájem se pohybuje mezi 100 a 500 tisíci liber, v přepočtu tedy od tří do více než patnácti milionů korun.

„Jedna rodina si jachtu pronajala na devět týdnů. Klienti si také platí soukromé učitele, kteří učí jejich děti, domlouvají jim kurzy vaření s lodním kuchařem nebo exkurzi do strojovny,” líčí ředitel Burgessu Jonathan Beckett. Líčí také, že klienti mají zájem o ‚exotičtější’ destinace, jako je Aljaška, Tichomořské ostrovy nebo jižní cíp Chile.

Podle ředitele jsou jachty hygieničtější než výletní lodě - na jedné z nich, britské Diamond Princess, se například koronavirus rozšířil z 10 na 700 lidí během dvou týdnu. Díky lepší hygienické reputaci jsou také jachty údajně méně kontrolované v přístavech.

Firmy, které nabízí pronájem jachet, se chlubí vysokou úrovní čistoty na palubě. Po každém klientovi je celý prostor lodi vydezinfikován, některé dokonce používají speciální filtry, které redukují množství patogenů ve vzduchu, píše server Business Insider.

Také ve vzduchu je bezpečno

Kromě jachet také stoupl zájem o soukromé lety. Ty využili lidé, kteří se potřebovali evakuovat ze států uzavřených kvůli epidemii i bohatí cestovatelé, kteří chtějí obejít cestovní zákazy. Na soukromá letadla totiž neplatí tolik regulací. „Používají oddělené, menší terminály a cestujícím při příletu ani není měřena teplota,” uvedl proBusiness Insider ředitel soukromé letecké firmy Jettly Justin Crabbe.

Standardní cena soukromého letu se pohybuje okolo 5 tisíc dolarů za hodinu letu, v přepočtu 123 tisíc korun. Kvůli komfortu a pocitu bezpečí před nákazou je ale mnoho lidí ochotných si za tento luxus připlatit. „Daří se nám skvěle,” uvedl Crabble. „Nikdy jsem neviděl takový zájem o naše lety,” dodal.