Zákaz vycestování z Česka platí zatím do velikonoční neděle. Vláda své rozhodnutí opřela o nouzový stav

Praha Zákaz vycestování obyvatel ČR do ciziny platí až na výjimky zatím do 12. dubna, tedy do velikonoční neděle, stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka. Vláda své pondělní rozhodnutí, kterým nahradila svá dřívější opatření v této záležitosti, opřela o vyhlášený nouzový stav podle ústavního zákona o bezpečnosti a související krizový zákon.

Se zákazem přeshraničního cestování souvisejí obnovené kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem a na letištích. Opatření bylo zavedeno podle zákona o ochraně státních hranic a platí do konce 4. dubna. Hranice se Slovenskem a s Polskem byly uzavřeny z iniciativy těchto zemí.

NOMÁDI: Útěk ze Sibiře. Naší šancí je dostat se do Estonska a poslat auto po moři, píší čeští cestovatelé Vláda při zákazu vycestování a přicestování odvolala na ustanovení krizového zákona. Podle nich může za nouzového stavu omezit svobodu pohybu a pobytu na území ohroženém nebo postiženém krizovou situací, nebo vstup, pobyt a pohyb lidí zakázat. Hraniční kontroly opírá i o Schengenský hraniční kodex, který popisuje různé doby, po něž členský stát ochranu svých vnitřních hranic obnovit. Kontroly zatím platí do nadcházející soboty včetně. Předseda sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) míní, že česká opatření unijní předpisy nepřekračují. „Pokud se jedná o zájem veřejného zdraví, vláda ty možnosti má. Musí to zdůvodnit a důvod zde evidentně existuje,“ řekl ČTK Benešík. Zároveň ale míní, že opatření jsou „na hraně“. Benešík také poukazuje na počáteční nekoordinovanost členských států například ohledně výjimek z omezení. Evropská komise má podle něho v těchto věcech omezené pravomoci. Mohla hrát roli moderátora a sdílet informace, nikdo o to ale nestál, dodal. EU se na summitu v půlce března navíc dohodla na uzavření vnějších hranic unie na dobu 30 dnů. První zákaz cestování přes hranice kabinet přijal s účinností od soboty 14. března, týkal se jen vymezených rizikových zemí. Už o dva dny později, tedy od pondělí 16. března, restrikci rozšířil na všechny státy. Očekává se, že kabinet ve středu bude žádat Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu, když sám o něm může rozhodnout nejvýše na 30 dnů. Dosavadní nouzový stav má skončit 11. dubna, tedy o velikonočních svátcích na Bílou sobotu. K hranicím s Polskem a se Slovenskem se vládní usnesení ke kontrolám nevztahují. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už dříve řekl, že režim na nich se řídí rozhodnutím Polska a Slovenska a není důvod, aby Česko reagovalo stejným nařízením.