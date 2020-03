Na konci března očekává Prymula 8500 nakažených. S Hamáčkem se shodl na omezení pendlerů

Praha Na konci března očekává náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula asi 8500 nakažených. Za dalších deset dnů by mohla být opatření uvolňovaná, řekl v České televizi. Vláda podle něj i podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) bude zřejmě muset upravovat pohyb lidí za prací do zahraničí. „Mám z některých regionů údaje, že i deset procent pendlerů je nakažených,“ řekl náměstek.

Nový systém testování podle něj bude stát na pěti koordinátorech. „Jeden pro laboratoře, jeden pro hygieny a tak dále,“ uvedl náměstek. Díky zapojení laboratoří včetně Akademie věd ČR bude kapacita tisíců testů za den. Vyvíjejí se podle něj testovací postupy, které umožní Česko odpoutat od dodávek testů a reakčních látek ze zahraničí.

Podle Prymuly se bude zapojovat i armáda. Budou se trasovat všechny kontakty nakažených lidí a izolovat se, což umožní uvolnění přísných opatření, která omezují pochyb nebo poskytování služeb.

Vláda podle něj bude zřejmě muset upravovat pohyb lidí za prací do zahraničí.

„Mám z některých regionů údaje, že i deset procent pendlerů je nakažených,“ řekl náměstek.

V době návratu Čechů z Itálie a Rakouska mělo tuzemsko na počátku března denní přírůstek nakažených přes 45 %, což bylo horší než Itálie. „Teď bude část lidí, kteří budou ze zahraničí repatriováni, v karanténě na jednom místě, protože dochází k nedodržování karantény,“ uvedl také Prymula.

Zákaz vycházení zatím není na místě

Zákaz vycházení kvůli šíření koronaviru není podle předsedy Ústředního krizového štábu Romana Prymuly zatím na místě, pokud budou lidé dodržovat již přijatá opatření. Vládě by takové nařízení navrhl v případě, že počet nakažených přesáhne hranici 10 000.

„Navrhnul bych ho (zákaz vycházení) vládě, pokud by bylo nakažených přes 10 000 lidí,“ uvedl Prymula v nedělním pořadu Partie televize Prima. Přísná karanténní opatření by se podle něj mohla začít rozvolňovat zřejmě od poloviny dubna, protože ekonomiku velmi dusí. Na hranicích budou opatření podle všeho trvat mnohem déle.

Kvůli nemoci je v České republice nouzový stav. Od pondělí platí v Česku zákaz volného pohybu lidí, který se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Vláda apeluje na lidi, že pokud budou tyto restrikce dodržovat, další zpřísnění nebude třeba a šíření epidemie se podaří zvládnout.

Podle ministra Vojtěcha Adama (ANO) se budou opatření rušit opačně, než byla zaváděna. Poslední zavedená budou rušena jako první. Jako jedno z posledních chce ministerstvo rušit uzavření škol. Podle ministra to bude zřejmě na přelomu května a června. Prymula uvedl, že by bylo zřejmě možné nějak uspořádat maturitní zkoušky, v úvahu podle něj připadá také zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin.

Roušky bude podle Prymuly potřeba nosit do doby, než budou přibývat jen desítky případů denně. Doporučuje ty látkové. Pokud by lidé používali jednorázové, bylo by jich potřeba 300 milionů měsíčně, což současné zásobování neumožňuje.