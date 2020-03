Školy se podle Vojtěcha znovu otevřou zřejmě koncem května, výuka se může protáhnout do letních prázdnin

PRAHA Přísná karanténní opatření by se podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly mohla začít rozvolňovat zřejmě od poloviny dubna, protože ekonomiku velmi dusí. Jako jedno z posledních chce ministerstvo rušit také uzavření škol. Podle ministra Adama Vojtěcha to bude zřejmě na přelomu května a června.

Náměstek Prymula uvedl, že by bylo zřejmě možné nějak uspořádat maturitní zkoušky. „Dáváme k veřejné diskusi, jestli by děti neměly třeba měsíc pak chodit do školy i v době běžných letních prázdnin,“ řekl.



Školy jsou kvůli vládním opatřením uzavřené od 11. března do odvolání. Už během tohoto týdne vláda rozhodla mimo jiné o tom, že základní školy budou muset zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí v dubnu.

„Velikonoce zřejmě nebudou takové, jako jsme zvyklí. Budou bez návštěv a bez kostelů,“ řekl ministr. Na hranicích budou opatření podle Prymuly nejspíš trvat déle.



Roušky bude podle náměstka Prymuly potřeba nosit do doby, než budou přibývat jen desítky případů denně. Zákaz vycházení podle něj není na místě, pokud lidé budou dodržovat stávající nařízení vlády. „Navrhnul bych ho vládě, pokud by bylo nakažených přes 10 000 lidí,“ uvedl.