Přijímačky a maturity přehledně. O čem rozhodlo ministerstvo školství?

PRAHA Jednotná přijímací zkouška na střední školy se uskuteční nejdříve dva týdny po otevření škol, maturity tři týdny po znovuzahájení výuky. Konkrétní termíny stanoví ministerstvo školství. Školy by se teoreticky mohly otevřít ve druhé polovině května, šéf resortu školství Robert Plaga (ANO) ale v pondělí vyloučil jakékoliv zkrácení letních prázdnin.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Jakou podobu budou mít?

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění. Stejně tak by měly zůstat beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Zkouška se tedy bude ve společné části sestávat z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Co bude jinak ve srovnání s minulými lety?

Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli výsledek v nejkratší možné době.



Jak to bude s částí přijímací zkoušky, kterou stanovují samotné školy?

Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí ministerstvo školství.

Státní maturity

Jak to s nimi teď vypadá?

Klíčové bude, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.

Státní maturita v loňském roce.

Jakou budou mít maturity podobu, pokud se školy otevřou do 1. června?

Ze společné části maturity bude vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka.

Jak to bude s hodnocením maturitních testů?

Maturitní testy vyhodnotí samotná škola, tedy nikoliv CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), který školám jen předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení.

Pokud žák v posledním ročníku v prvním pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Co se určitě nestane?

Maturity se nebudou dělat přes Skype, protože je to technicky neproveditelné. Reálné není ani rozdělení maturantů do menších skupin.

Přijímací zkoušky na vysoké školy

Co se mění na přijímacích zkouškách na vysoké školy?

Vše záleží na dohodě ministerstva školství s rektory. Přijímací zkoušky by měly proběhnout tak, aby se časově nekryly s maturitami.

Školy a rodiče

Co radí ministerstvo školství?

Domácí vzdělávání a vzdělávání na dálku budou probíhat ještě řadu týdnů, proto by se ředitelé a učitelé měli soustředit na procvičování předmětů se svými žáky.

Školy by měly chápat těžkou situaci rodičů, z nichž mnozí nyní pracují z domova a nemají možnost nahrazovat práci učitelů.

Rodiče by měli být k učitelům tolerantní.