Prodá Česko své nákladní vlaky? ČD Cargo potřebuje investora, říká Ťok

PRAHA Výdělečný nákladní dopravce ČD Cargo může v budoucnu zamířit do soukromých rukou. Ministr Dan Ťok znovu oživil myšlenku jeho privatizace. Stát by mohl nabídnout část akcií na burze.

O možnosti prodat nákladního dopravce jezdícího ve státních barvách se s přestávkami mluví řadu let. Po červencovém nástupu nové české vlády se zdá, že uhlí, auta či železo může ve vlacích s logem ČD Cargo vozit i soukromý vlastník. Lépe řečeno, mohl by získat ve firmě významný podíl.

Na pokyn ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) začnou totiž manažeři mateřských Českých drah (ČD) tento závažný krok řešit nejpozději příští rok. Činí tak až teď, protože kabinet pod vedením bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) podobnému řešení podle Ťoka nakloněný nebyl.



Ministr dopravy je přesvědčený, že ČD Cargo nutně potřebuje silného investora. A to přestože v posledních letech do pokladny ČD pravidelně odvádí stovky milionů korun čistého zisku ročně. Prodej části akcií firmy je ve firmě aktuálním tématem už několik měsíců.

„ČD Cargo se pohybuje na plně konkurenčním trhu. To, že je dceřinou společností ČD, není dobrá pozice,“ řekl LN Dan Ťok. Podle něj by příliv soukromých peněz pomohl dopravní firmě k dalším investicím, které potřebuje. A to třeba do nových lokomotiv nebo vagonů.

Opora drážní pokladny

Je důležité připomenout i to, že především díky prosperujícímu ČD Cargo se celá skupina České dráhy drží v zisku. Zatímco osobní doprava za prvních šest měsíců roku skončila v minusu 388 milionů korun, nákladní vlaky za stejné období vydělaly 350 milionů.

Jejich černé období už je hodně vzdálené. V roce 2012 se ČD Cargo topilo v těžké ztrátě, pak se však začalo postupně zvedat, až se proměnilo v oporu hospodaření celých Českých drah.



Lokomotiva Siemens Vectron v barvách spoelčnosti ČD Cargo.

„Ano, teď se firmě daří. Ale chci, aby měla budoucnost i za pět, deset nebo patnáct let. Když teď nebudu nic dělat, může se stát, že přijde doba, kdy bude ČD Cargo za korunu drahé. A co s ním potom?“ ptal se Ťok. O privatizaci dalších dceřiných firem ČD podle svých slov zatím neuvažuje.

V případě ČD Cargo by se nemělo jednat o klasický prodej, ale o nabídku části akcií firmy na burze. Tam by si je mohl pořídit v podstatě jakýkoliv investor. O tom, jaký podíl státní společnosti by ČD pustily na volný trh, by mělo rozhodnout představenstvo i dozorčí rada mateřské firmy.



Vedení ČD Cargo se v tuto chvíli nechtělo k ministerskému záměru vyjadřovat. „To je věc vlastníka, to nemůžu z principu komentovat,“ odvětil LN šéf společnosti Ivan Bednárik.

Pozice nákladního dopravce je obecně velmi zvláštní. Na jedné straně jej plně vlastní český stát, ale na trhu se musí chovat čistě jako soukromý dravec, jinak by neměl šanci uspět. Své náklady nevozí zdaleka jen po českých kolejích, ale soupeří o zakázky v Polsku, Rusku, Německu a dalších zemích. Aby obstál, pořizuje si zvučné posily do vozového parku. Mimo jiné proto, aby měl lepší pozici v zahraničních tendrech.

Naposledy ČD Cargo ohlásilo nákup 14 elektrických lokomotiv od firem Siemens a Traxx. Na vozový park si manažeři nebojí půjčit, především prostřednictvím dluhopisů.

Je ještě něco na prodej?

ČD Cargo je v současnosti největší a nejvýznamnější dcera z koncernu ČD. Není však zdaleka jedinou, o které se uvažovalo s privatizací.



V minulosti se spekulovalo o prodeji ziskového Výzkumného ústavu železničního, na jehož okruzích ve Velimi se testují vlaky předních výrobců, nebo ČD-Telematiky, které patří strategická síť optických kabelů podél tratí.

Především v druhém případě je situace komplikovaná, protože v ní čtvrtinový podíl vlastní skupina PPF, která sama v oblasti telekomunikací podniká a o plné ovládnutí ČD-Telematiky jeví zájem. O budoucnosti dalších dceřiných firem ČD ministr v tuto chvíli nepochybuje. „Jejich prodej nepřipadá v úvahu. To jsou společnosti, které v ČD musejí zůstat,“ uzavřel Dan Ťok.