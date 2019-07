Alkohol, únava, vysoká rychlost. Prázdniny si na českých silnicích vybírají svou daň, každý rok zemře přes 100 lidí

PRAHA Řidiči v Česku mají za sebou tragický úvod léta. První prázdninový víkend zahynulo na tuzemských silnicích sedm osob, což je dvakrát více než loni. Snaha expertů snížit v červenci a srpnu tradičně vysokou nehodovost se smrtelnými následky, tak dostala trhlinu. Podle údajů Centra dopravního výzkumu (CDV) v těchto měsících každoročně zemře přes sto lidí.

Nejnáročnější období pro motoristy začalo v pátek, kdy byl ukončen školní rok a řada rodičů s dětmi se vydala autem na dovolené. Když se k hustému provozu přidají četné opravy na klíčových tazích a úmorné vedro, riziko vzniku havárie se výrazně zvyšuje.



Loňské prázdniny si vyžádaly 115 mrtvých a 563 těžce zraněných, o rok dřív to bylo 101 usmrcených a 504 vážně poraněných osob. Vždy šlo přibližně o pětinu z těch, kteří v daném roce zemřeli na českých silnicích. Pro srovnání: například v lednu, únoru a březnu 2018 zahynulo v důsledku dopravních nehod „jen“ 88 lidí.

„Zmíněné dva měsíce patří k vrcholům motoristické sezóny, čemuž, bohužel, odpovídají také fatální následky dopravních nehod – v červenci umírá na silnicích dlouhodobě nejvíce osob, hned za ním následuje srpen,“ vylíčil LN Jindřich Frič, ředitel CDV. Nejvíce v ohrožení jsou motorkáři, cyklisté a děti. Na vysokých číslech se značně podílí i alkohol.

Počty nehod na českých silnicích v roce 2018.

„Hodně se jezdí na motorkách a jízdních kolech. U těchto, takzvaných zranitelných účastníků silničního provozu hrozí několikanásobně vyšší riziko, že případná nehoda skončí smrtí,“ přiblížil LN Roman Budský z expertní Platformy Vize 0.

Cyklisté bez helmy, ohrožené děti

Podle statistik v letních měsících zemře a je těžce zraněna třetina všech motocyklistů. Na vině je především vysoká rychlost, její nepřizpůsobení stavu vozovky, nesprávné vyhodnocení situace či riskantní předjíždění.



Chybují též cyklisté, kteří neustále ignorují základní pravidlo – nošení přilby. Investice v řádech stokorun přitom může v mnoha případech zachránit lidský život. „Výzkum prokázal, že 37 procent cyklistů mohlo nehody přežít, pokud by použili přilbu,“ řekl LN Lukáš Kadula z CDV. Dalším prohřeškem ve spojitosti s cyklisty je konzumace alkoholu, jenž byl při nehodách jimi zaviněnými zjištěn zhruba ve třetině případů.

Prázdniny jsou nejrizikovějším obdobím v roce rovněž pro děti na cestách. Během loňského července, tedy během pouhého jednoho měsíce, jich na českých komunikacích zahynula pětina. Rok 2018 byl zároveň co do počtu zemřelých nezletilých nejtragičtější od roku 2007. Alarmující je, že většina nebyla usmrcena vlastní vinou, ale ostatními účastníky.



Vedle již zmíněného intenzivního provozu řadí odborníci mezi časté příčiny havárií dále s létem spjaté horko, které může řidiče vyčerpat, aniž by si to uvědomovali. Unavený šofér se přitom dle expertů může chovat, jako kdyby měl v krvi až jedno promile alkoholu. Riziko, že způsobí vážnou nehodu, je pak sedmkrát až osmkrát vyšší.

„Řidiči si mohou připadat domněle vyspalí, ale během nocí, které nyní bývají nadprůměrně žhavé, se dobře nevyspí, a ráno usedají za volant nedostatečně odpočatí,“ varoval Roman Budský s tím, že v takovém případě hrozí motoristům mikrospánek i po obědě mezi první až třetí hodinou odpolední. Ohrožení jsou především mladí lidé do 25 let, senioři, dálkoví řidiči či ti, kteří pracují na směny.

Šoféři by se tak neměli přeceňovat. Na cesty by měli vyrážet svěží a v jejich průběhu dělat pravidelné přestávky. Také by si měli připustit, že panuje parné počasí a přizpůsobit tomu stravovací režim, tedy jíst menší porce a nedávat si těžká jídla. „Pozor je třeba dát i na dehydrataci. Řada lidí je takzvaně nedopitá. Že mají žízeň, si uvědomí až v okamžiku, kdy pociťují nutkání něco vypít, ale to už je tělo středně dehydratováno a volá po tekutinách,“ dodal Roman Budský z Platformy Vize 0.