Pravidlo dvou sekund? Měřili jsme odstup aut na D1, hřešili hlavně šoféři kamionů

PRAHA/Velké Popovice Patnáctý kilometr dálnice D1, směr Brno. Je dopoledne všedního dne a nejvíce vytěžovanou dopravní tepnu v Česku nesužuje silný provoz. Auta na tříproudové vozovce tak mají dostatek prostoru a dodržují patřičné rozestupy. V tu chvíli se však mezi dva vozy v prostředním pruhu vklíní stříbrný VW Touran. Neohleduplným manévrem naruší jejich bezpečnou vzdálenost.

Nedodržení takzvaného pravidla dvou sekund je jedno z nejčastějších pochybení tuzemských řidičů, o čemž se následně v rámci reportáže přesvědčují i reportéři LN. Mnoho řidičů se „lepí“ na zadní kufr auta před sebou, i když k tomu nemají důvod.



Nedodržení zmíněného bezpečnostního rozestupu mezi vozidly bylo příčinou bezmála osmi tisíc dopravních nehod, k nimž loni došlo na tuzemských silnicích. Jedná se o čtvrtou nejčastější příčinu havárií. Porušení takzvaného pravidla dvou sekund přitom v Česku není nijak postižitelné. V budoucnu by se to ale mohlo změnit, počítá s tím návrh novely silničního zákona, jenž je nyní v meziresortním připomínkovém řízení.



Podle předlohy navržené ministerstvem dopravy by byla bezpečná vzdálenost přesně ukotvená v zákoně. Pro osobní automobily jedoucí rychleji než 80 km/h by šlo minimálně o 30 metrů. U kamionů o 50 metrů, pakliže ručička na jejich tachometru ukazuje 50 km/h a více. Za nedodržení by řidiči nově obdrželi čtyři trestné body a pokutu, jejíž možná výše dosud nebyla specifikovaná.



Optimální odstup přitom podle dopravních expertů nelze vypočítat. Záleží na mnoha faktorech, namátkou na reakci šoféra, váze auta či typu pneumatik a brzd. Při dálniční rychlosti 130 km/h se tak udává, že pro vyhnutí se střetu, nikoliv zabrzdění, je potřeba dokonce 70 metrů. Praxe na českých vozovkách je ale zcela odlišná.

Server Lidovky.cz ověřoval přímo na dálnici, nakolik řidiči takovou vzdálenost dodržují. Během přibližně dvousetkilometrové cesty po nepříliš vytížené D1 napočítal reportér sedmnáct případů, kdy bezpečný odstup mezi jeho vozem a autem jedoucím před ním narušil jiný řidič.

„Obvykle platí, že co není vymáháno, to se nedodržuje. A o bezpečné vzdálenosti to platí hned dvojnásob, nejen ve městech, ale i na dálnicích. Přitom na nich je takové porušování předpisů mimořádné nebezpečné a následky velké,“ tvrdí odborník na dopravu Igor Sirota z Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK). Podle ředitele dopravní policie Tomáše Lercha lze v současnosti postihnout tento prohřešek jen ve chvíli, kdy je v jeho důsledku způsobena havárie.

Je třeba podotknout, že značný podíl na zmíněném neukázněném manévru mnohdy nesla vozidla, která se na provinilé motoristy „lepila“ v rychlejším levém pruhu, čímž na ně vyvíjela tlak. Situací, kdy dvě auta na nejfrekventovanější české tepně od sebe dělilo pouhých pár metrů, server Lidovky.cz zaznamenal desítky. Hřešili zejména šoféři kamionů.

Něměcký vzor

Dopravní policisté se podle ředitele útvaru Tomáše Lercha momentálně alespoň snaží motoristy preventivně vzdělávat. Rovněž prý vybízejí k instalaci patřičného značení v rizikových úsecích, kde v důsledku dochází k vážným nehodám.

Podobná dopravní upozornění jsou běžně k vidění například v Německu, Rakousku, Maďarsku nebo Slovensku. Zpravidla jde o varovné billboardy a dvě čáry na vozovce, podle nichž mohou řidiči zjistit, zdali jsou od dalšího vozidla dostatečně vzdáleni.

Značky, které by mohly nově řidiče upozorňovat na to, aby dodržovali bezpečný odstup.

U našeho západního souseda, například již v Bavorsku, je zároveň zcela běžné pokutování tohoto přestupku. Sankce začínají na zhruba 60 eurech, v případě havárie se ale mohou vyšplhat na více než dva tisíce eur. „Existuje hned několik technických řešení, jak dodržování kontrolovat, policií pomocí přístrojů nebo aplikacemi pro kamerový systém, jež monitorují dopravu. V Německu bezpečný odstup vypočítávají kamery na konstrukcích nad dálnicemi,“ přibližuje Igor Sirota z ÚAMK.



Právě z německé zkušenosti návrh resortu dopravy převážně vychází. Jaké konkrétní technologie by se v Česku případně využívaly, ale zatím není zřejmé. „V současné době čekáme na konkrétní novou legislativní úpravu bezpečnostní vzdálenosti. Techniku pro dohled nad silničním provozem budeme pořizovat až na jejím základě. Čerpat budeme však zejména ze zkušeností zahraničních kolegů,“ říká ředitel dopravní policie Lerch.



Podle Siroty je rovněž zásadní, aby před nastolením sankcí byli řidiči nejprve vzděláváni. Třeba tím, že se naučí správně využívat pomocné dopravní značení.

Součástí ministerské předlohy je mimo jiné také úprava bodového systému, jenž by měl být vůči motoristům přísnější. Návrh novely silničního zákona je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Posléze zamíří do Parlamentu, kde lze očekávat řadu pozměňovacích návrhů. Bude-li schválen, v platnost vejde nejdříve příští rok.