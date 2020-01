Změny v MHD. V Praze se plánují nové linky, upravené trasy a plošné omezení

Praha V pražské integrované dopravě (PID) budou zavedeny nové linky, změněny trasy některých linek a prodlouží se intervaly zejména autobusů. Změny začnou platit od pondělí 6. ledna. ČTK to ve čtvrtek sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje PID. Od 6. ledna až do konce února bude MHD omezena plošně.

Od zastávky Bazén Hloubětín v Praze 14 začne jezdit nová linka 186, která pojede přes Lehovec a Hutě k Satalické oboře. V provozu bude v pracovní dny do 20:00. Do zastávky Satalická obora naopak nebude v pracovní dny do asi 20:00 zajíždět linka 201, kterou nahradí autobus 186.



Vznikne nová školní linka 268. Pojede ze zastávky Na Pískách přes Macharovo náměstí a Vozovnu Střešovice do zastávky Vojenská nemocnice. Další nová školní linka, číslo 273, pojede od Depa Hostivař přes Donatellovu na Sídliště Skalka.

Prodloužený interval bude mít na začátku a konci odpolední špičky pracovních dnů linka 212, a to z 15 na 30 minut. Od pondělí přibude na lince 164 v pracovní dny ráno ze Sobína nový spoj, který bude prodloužen z původní konečné Sídliště Řepy. Trasu změní noční spoj 908, který pojede nově přes zastávku Nádraží Klánovice-sever.

Nový takzvaný posilový školní spoj číslo 326 pojede v pracovní dny ráno ze středočeského Vestce na pražský Opatov. V rámci příměstské dopravy přibude v pracovní dny jeden pár spojů na lince 363. Naopak linka 396 bude zkrácena o úsek Bazén Hloubětín - Nádraží Satalice a bude mít prodloužen interval v pracovní dny ráno z 30 na 60 minut.

Od pondělí 6. ledna do konce února bude MHD plošně omezena kvůli její nižší vytíženosti. Na vybraných městských autobusových linkách budou mírně prodlouženy intervaly. Některé autobusy budou mít také upraveny trasy.