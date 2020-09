VIDEO: Nástupiště v Duchcově je po modernizaci kratší než vlaky. Starosta: Hazardujete s životy lidí

Duchcov/Praha V Duchcově na Teplicku vznikl problém po modernizaci železniční stanice. Nástupní a výstupní plocha pro cestující je totiž kratší než dříve a některé vlakové soupravy jsou delší než nástupiště. Město chce po Správě železnic nápravu, ta ale pochybení odmítá. Informoval o tom server iDnes.cz.

Před rekonstrukcí měla nástupiště délku přes 250 metrů, teď je to pouze 120 metrů. Jenže některé soupravy, které tu zastavují, měří i 150 metrů, napsal iDnes.cz.

Průvodčí tak podle serveru před zastávkou procházejí vlaky a upozorňují cestující, aby se přesunuli do předních vagonů, jinak nemohou bezpečně vystoupit. Podle mluvčí Českých drah Gabriely Novotné denně v Duchcově zastaví 28 párů vlaků a podle ní se většiny z nich problém netýká. Přesah přes délku nástupiště mají prý pouze tři páry rychlíků denně.



„Uvedenou skutečnost jsme zjistili 9. září poté, kdy byly naše vlaky poprvé přistaveny k novým nástupištím. Okamžitě jsme přijali vnitřní opatření k zajištění bezpečnosti. Průvodčí ve vlacích dálkové dopravy, které ve stanici Duchcov zastavují, informujeme o tom, že bezpečně lze vystupovat jen z prvních čtyř vozů,“ citoval iDnes.cz mluvčí drah.

Výsledek opravy kritizuje město, které se skrze starostu Zbyňka Šimberu (ČSSD) obrátilo se stížností na vlastníka trati – Správu železnic (SŽ). Ta je za modernizaci trati mezi Oldřichovem u Duchcova a Bílinou v celkové hodnotě téměř dvou miliard odpovědná.

„Při vyjadřování k EIA a zadávací dokumentaci město požadovalo délku nástupišť 200 metrů. Cílem bylo, aby tu mohly zastavovat nejen lokální vlakové soupravy, ale i vnitrostátní spěšné vlaky a regionální rychlíky. Proti požadavkům města se ale do zadávací dokumentace dostala délka nástupišť pouze 120 metrů,“ píše podle serveru starosta Duchcova ve stížnosti.

Pozastavuje se rovněž nad tím, že bez ohledu na dřívější dohody s investorem a projektantem proběhla demolice nástupišť v celé původní délce 254 metrů a odtěžení jejich podloží až na úroveň kolejí, uvedl iDnes.cz

„To, co jste realizovali, je nepřípustné. Nejenže jste porušili dohody, ale ještě hazardujete s životy

a zdravím občanů,“ míní Šimbera v dopise.

Správa železnic by podle něj měla urychleně zajistit bezpečnost cestujících, aby mohli nastupovat a vystupovat na nástupištích, nikoliv do kolejiště, a neprodleně zajistit dostavbu nástupišť na 200 metrů.

Správa železnic však jakékoli pochybení odmítá a brání se, že za vzniklou situaci nemůže. „Dle stanoviska ministerstva dopravy z roku 2013 a 2017 bylo na zastávce Duchcov navrženo nástupiště o délce 120 metrů s prostorovou rezervou na 200 metrů. Příslušných porad, kde se řešila délka nástupiště, se účastnili i zástupci majoritního dopravce,“ sdělila serveru mluvčí státního podniku Nela Friebová.

Podle ministerstva dopravy je Duchcov primárně zastávkou pro regionální dopravu, kde je 60minutový interval vlaků příměstské dopravy, doplněný spěšnými vlaky ve špičce, z nichž dominantní část zde zastavuje. „V pracovní dny je to 25 párů vlaků regionální dopravy, což zajišťuje odpovídající obsluhu Duchcova. Pro tuto dopravu je nástupiště zcela dostačující,“ vysvětlil pro iDnes.cz mluvčí ministerstva František Jemelka.

Uznává ale, že u dálkové dopravy problém vzniká, týká se však podle něj jen tří okrajových párů rychlíků a v síti české železnice jsou i další případy, kde se nastupuje a vystupuje jen z části soupravy, pokud je zastavení takových vlaků minoritní.

Až do vyřešení celé situace tak budou muset průvodčí v rychlících dál upozorňovat cestující, aby vystupovali pouze předními vagony, a České dráhy přijímat opatření, jako třeba že kola a kočárky je nutné uložit do předních vozů. „Pokud bude objednatel trvat na zastavování rychlíků v Duchcově i nadále, doporučujeme prodloužení nástupišť na 200 metrů,“ řekla podle iDnes.cz za České dráhy Novotná.

Může se ale stát, že rychlíky v Duchcově zastavovat přestanou. To se ovšem nelíbí vedení města. „Jednoznačně požadujeme zastavit další omezování spojů, tentokrát se zdůvodněním, že se k nástupištím nevejdou,“ upozorňuje starosta ve stížnosti pro Správu železnic.