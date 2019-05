Z auta rovnou na vlak. ČD slibují nová parkoviště, budou štěrková i asfaltová

PRAHA Přibývá lidí, kteří se už nechtějí den co den autem prodírat zacpanými ulicemi velkých měst. Raději proto jezdí do center vlakem. Zároveň se chtějí od domu pohodlně dostat na nádraží, jenže najít tam ráno volné místo bývá problém. I proto chystají České dráhy projekt nových parkovišť.

V řešení přestupu z auta na vlak vidí šéfové státního dopravce možnost přihodit do svých statistik nové cestující. Postavení či rozšíření parkovacích stání u nádraží by pro řadu lidí mohlo cestování vlakem zatraktivnit.

„Ve vybraných lokalitách budeme stavět nová parkoviště. Půjde především o větší města,“ popsal generální ředitel ČD Miroslav Kupec.

Projekt ČD Parking chtějí dráhy podrobněji představit za několik měsíců. Nyní provozují 30 parkovišť asi s jedenácti sty místy. Kde přibudou nová, zatím Kupec říkat nechce. „Někde půjde o zpevněné plochy se štěrkovým povrchem, jinde o asfaltovaná parkoviště s dobíječkami pro elektromobily,“ naznačil, jak mohou nová stání vypadat.

Většina ze současných parkovišť je pro cestující zdarma, někde je nutné koupit parkovací voucher přes e-shop, například v České Třebové, Pardubicích nebo Otrokovicích.

Slevy pro důchodce zabraly

Je znát, že management ČD chce investovat – vybízejí jej k tomu dobrá hospodářská čísla z roku 2018, jimiž se v pondělí pochlubil. Dráhy se všemi dceřinými firmami loni vydělaly 1,2 miliardy korun. Pomohly k tomu i státní slevy pro důchodce a studenty, které přivedly do vlaků okolo dvou procent nových cestujících.

Od loňského podzimu jezdí studenti a důchodci od 65 let za čtvrtinu plné jízdenky. Zbytek za ně dopravcům doplácí státní pokladna.

„Od zavedení slev narostl počet cestujících o 3,5 procenta, přičemž běžný nárůst se pohybuje okolo 1,5 procenta. Mění se nám i skladba cestujících.“ popsal šéf Českých drah Miroslav Kupec vliv vládního opatření. Když představoval hospodářská čísla státem vlastněného dopravce, neskrýval spokojenost.

Všechny firmy ve skupině České dráhy loni vydělaly 1,2 miliardy korun. Tedy o více než 200 milionů více než rok předtím. Nejvíce se už tradičně dařilo vlakům, které vozí uhlí, automobily či stavebniny: ČD Cargo vydělalo 663 milionů korun na trhu, kde si konkuruje s řadou soukromých dopravců.



Daří se i méně nápadným dceřiným firmám, které například zajišťují provoz rozsáhlé sítě internetových kabelů či provádějí autorizované testování vlakových souprav pro přední výrobce.

Nejvíce vidět je ale logicky osobní doprava. Zákazníci podnikli s Českými drahami celkem 179 milionů cest – o 4,5 milionu více než v roce 2017. Více lidí jelo krajskými, rychlíkovými i mezinárodními spoji. Jako dobrá strategie se ukázala například loňská sázka na takzvaný Západní expres, který každou hodinu spojuje Prahu a Plzeň, na trase mezi těmito městy jinde nestaví.



Cesta proto trvá jen něco přes hodinu, a zdatně tak konkuruje jízdě po dálnici D5. Oblíbená je také trasa, která spojuje Prahu s Vídní a Štýrským Hradcem, kam vozí cestující patrně nejlepší současné vlaky ČD – Railjety od firmy Siemens.



S touto soupravou je ostatně spojená i zajímavá novinka: od poloviny června by měl poslední spoj, který dnes končí v Břeclavi, pokračovat ještě dále, do Bratislavy. Ze slovenské metropole pak zase směrem do Prahy vyjede druhý den brzy ráno.

Osobní doprava opět ve ztrátě

Ale zdaleka ne vše je pro ČD růžové. Podařilo se sice přilákat hodně nových cestujících, ale zároveň se hospodaření osobní dopravy propadlo. Prodělala 230 milionů, výrazně více než v roce 2017. Více stály firmu mzdy pracovníků. A nejen to, dráž bylo i jinde.



„Dramaticky se nám zvýšily náklady na elektřinu i naftu. Letos bude tento trend pokračovat, růst nákladů očekáváme o zhruba 540 milionů,“ vysvětloval Radek Dvořák, který má ve vedení ČD na starosti ekonomiku a obchod.

Vlak RegioPanter.

Propad tržeb pak do budoucna zřejmě přinese i ztráta části pozic v krajích, kde končí současné smlouvy na konci tohoto roku.

Část z dotovaných regionálních linek musely dráhy přepustit soukromníkům, které si v soutěžích vybrali zástupci krajů. Celkem na regionálním trhu ztratil státní dopravce bezmála čtyři procenta z plánovaných kilometrů. Své současné pozice si ale do budoucna chce udržet i díky novým vlakům.



Třeba v Plzeňském kraji ČD loni nasadily devět nových elektrických souprav RegioPanter. V příštích pěti letech slibuje vedení nalít do vylepšení flotily celých osm miliard korun.