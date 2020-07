Za časté nehody na železnici může pravděpodobně přetížení strojvůdců. Dopravci evidují podstav až 300 lidí

PRAHA U Perninku na Karlovarsku se minulé úterý čelně srazily dva osobní vlaky; 24 lidí se zranilo, dva zemřeli. V Praze-Běchovicích se v pátek střetl osobní vlak s rychlíkem; nikdo nebyl zraněn. Strojvedoucí osobního vlaku v úterý projel návěstidlem na červenou a narazil do stojící poštovní soupravy; stal se jedinou obětí, zraněno bylo přes 30 osob.

Jen za poslední týden se na českých železnicích odehrály tři srážky vlaků, všechny podle dosavadního vyšetřování způsobila lidská chyba.

Lidé se už zvedali, že vystoupí, pak přišla obrovská rána, popisuje cestující noční srážku vlaku

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala se pravděpodobně jedná o souhru náhod. „Z minulosti víme, že pokud se začnou stávat vážnější dopravní nehody, většinou přicházejí ve vlnách, kdy se srážek stane v krátké době více,“ sdělil pro Lidovky.cz. Jednotlivé vlny jsou prý rozděleny také regionálně. „V minulém roce se vážné nehody držely v Jihomoravském kraji, letos je to kraj Středočeský,“ říká.

Ve většině případů vážných nehod na železničních tratí je podle Drápala příčinou právě selhání člověka. Alkohol jako příčina nehod by podle něj neměl hrát zásadní roli. Společný jmenovatel však není známý.



Vážným problémem by mohlo být přetížení strojvedoucích, na to si stěžuje jejich federace. Strojvedoucí by měli řízením vlaku strávit maximálně 13 hodin, poté nastává povinnost odpočinku. „V současné době máme indicie, že někteří strojvedoucí používají vedlejší pracovní poměry u menších dopravců a překračují tak dobu, kterou by měli strávit řízením drážního vozidla,“ sdělil pro Lidovky.cz mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

„Zároveň někteří dopravci nutí strojvedoucí, aby dokončili cestu do cíle, a to i přes normu,“ dodal. V minulosti se podle něj objevily i názory, že se strojvedoucí řízení drážního vozidla dostatečně nevěnují.



I když tuzemští železniční dopravci evidují podstav mezi 200 až 300 strojvedoucích, nároky na jejich kvalifikaci se dlouhodobě nemění. Kromě nezbytných výcviků a školení musí k získání licence projít také zdravotní prohlídkou, která spočívá ve fyzické a psychické způsobilosti. O rok, tedy na 20 let, klesl minimální věk, kdy k řízení lokomotivy může strojvůdce usednout. Ten je paradoxně nižší než pro nástup řidiče tramvaje, jemuž musí být nejméně 21 let.



Černý týden na železnici nekončí. Střet s vlakem nepřežil muž na Novojičínsku, další nehody si vyžádaly zraněné

Podle statistik dojde ročně až k 50 srážkám drážních vozidel, součástí tabulek jsou však i drobné srážky - například při posunu, kde vzniká škoda v rámci tisíců korun. „V posledních letech evidujeme každoročně minimálně jednu vážnější nehodu, letos už jsou, bohužel, dvě s následkem smrti,“ sdělil Drápal.



Kromě podstavu, jenž se v důsledku častého využití nároku na dovolenou v létě prohlubuje, nemá roční období na střety drážních vozidel vliv. V letním období jsou však častější střetnutí s automobily, chodci či cyklisty na železničních přejezdech.