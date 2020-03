Tramvají z Vinohradské k hlavnímu nádraží. Změna územního plánu pro tramvaje bude do roka

Praha Pražský magistrát dokončí návrh změny územního plánu, která umožní výstavbu tramvajové trati z Vinohradské ulice k hlavnímu nádraží. Poté bude návrh projednán. Změna by mohla být schválena do roka. Na dotaz ČTK to v pondělí řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09).

Město bude zároveň s Prahou 1 a dopravním podnikem (DPP) hledat projektanta trati. Pražští radní v pondělí schválili trasu kolejí, které povedou od Národního muzea ke Státní opeře, přes magistrálu a dále k nádraží a do Bolzanovy. Kdy stavba trati začne, není jasné. V pondělí vybranou trasu musí ještě schválit pražští zastupitelé. Následně ji Institut plánování a rozvoje (IPR) zapracuje do již připravovaného návrhu změny územního plánu a předloží k projednání. „Můžeme očekávat, že bychom třeba do jednoho roku mohli mít tu změnu odsouhlasenu,“ řekl Hlaváček.

Václavské náměstí bude vypadat jinak, než se plánovalo. Tramvaje pojedou po okrajích IPR v minulosti vypracoval několik variant vedení trasy. Město nakonec vybralo tu, kdy tramvaj z Vinohradské pojede Wilsonovou ke Státní opeře, kde uhne přes magistrálu a parkem povede před budovu nádraží a dále do Bolzanovy. To se ale nelíbilo památkářům, neboť by podle nich prý došlo k narušení promenádního parku. Tramvaje tak podle nově schválené trasy pojedou od opery ulicí Politických vězňů a zahnou do Washingtonovy, z níž povedou koleje před budovu nádraží. Souběžně s přípravou změny územního plánu zahájí město spolu s Prahou 1 a DPP takzvaný soutěžní dialog, při němž bude vybrán projektant a podoba tratě. Jedná se o interaktivní formu, při které spolu město, IPR a soutěžící komunikují a domlouvají výslednou podobu návrhu. Tento postup město již použilo při hledání projektu rekonstrukce Karlova náměstí. Pražský dopravní podnik přestaví hloubětínskou vozovnu skoro za 2 miliardy. Původní budovu odstřelí „Zvolili jsme soutěžní dialog jako formu soutěže, protože se nejedná o jednoduchou trasu tramvaje v uličním prostoru, který je definován například výškami. Území takzvaného Sherwoodu je výškově i prostorově komplikované a my musíme projít územím městsky, přičemž nesmíme poškodit park,“ řekl Hlaváček. Současné vedení hlavního města připravuje rovněž stavbu trati z Vinohradské třídy přes Václavské náměstí, kde ji napojí na koleje spojující Vodičkovu a Jindřišskou ulici. Pro tuto stavbu nepotřebuje změnu územního plánu. Kdy se začne budovat, ale není jasné.