Strašit důchodem od 70 let je zbytečné. Při současných pravidlech by se tak stalo v roce 2090, říká ekonomka Matesová

Lidovky.cz: Co říkáte takzvané penzijní reformě, tedy změnám, co byly schváleny?

Pokud penzijní reformou nazýváme jen to, kdy se zavede takzvaný druhý pilíř, kdy lidem starobní důchody nehradí jen ti, kdo pracují, ale část plyne z toho, že si každý v průběhu svého ekonomicky aktivního života povinně spoří, pak je nutné říci, že čas na zavedení druhého pilíře jsme propásli.

Rok 2012, kdy Nečasova vláda schválila penzijní reformu, byť s mnoha chybami, které ale šlo opravit, byl rokem, kdy to ještě pět minut po dvanácté bylo ekonomicky zvládnutelné. Současné parametrické úpravy důchodového systému jsou maximum možného, co lze v současnosti pro stabilizaci důchodového systému dělat.

Lidovky.cz: Proč zrovna rok 2012, a ne devadesátá léta, kdy se na vytvoření druhého pilíře daly použít mimořádné příjmy z privatizace?