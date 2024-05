Změny penzí vystačí státu do roku 2055, říká ekonom Hampl. Návrh má podle něj jedinou alternativu

Lidovky.cz: Jak hodnotíte připravovanou důchodovou reformu?

Zatím ji schválila pouze vláda. A bude důležité, v jaké podobě vyjde ze sněmovny a Senátu.

Lidovky.cz: Myslíte, že se změní?

Dokonce očekávám, že se ve druhém čtení objeví některé návrhy. Nepřekvapilo by mě, kdyby chtěli některé úpravy dělat i sami vládní poslanci. Ale podstatné je, že jsou v návrhu klíčové body, které by měly zůstat zachovány a které stabilizují důchodový systém.

Lidovky.cz: Je to vůbec reforma?

V oblasti penzí jsem už strašně skeptický ke slovu reforma. Když se vrátím k polovině 90. let, kdy se o nutnosti reformy důchodového systému začalo diskutovat, představovali si ekonomové pod slovem reforma něco jiného. Nějakou formu vytvoření úplně nového typu finančního zdroje, který by byl schopen se zhodnocovat a přispívat svými výnosy do průběžného systému. Já jsem si už řadu let jistý, že žádný model velké penzijní reformy chilského typu v České republice prostě nevznikne a nebude.

Lidovky.cz: Proč?