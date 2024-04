Vláda schvaluje důchodovou reformu. Do penze má pustit mladší lidi později

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka také řekl, koho chce na seznamu těžkých profesí s nárokem na předčasnou penzi bez jejího krácení. Mají to být například některé zdravotní sestry, skláři, kováři nebo lidé pracující v lesnictví. „Zedníci, kamnáři, dlaždiči, modeláři, slévači, svářeči... Je to poměrně dlouhý výčet,“ řekl ministr.

Přesný návrh, který předkládá ve středu vládě, se iDNES.cz podařilo získat v předstihu.

Věková hranice pro odchod do důchodu by se každý rok stanovila lidem, jimž by bylo zrovna 50 let. Nejvýš by se zvedla o dva měsíce. Důchodový věk roste už nyní, a to ročně minimálně o dva měsíce.

Snižovat by se měl podle novely mezi lety 2026 až 2035 výpočet nových penzí. Započítávat by se měla postupně každý rok menší část výdělku.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky je reforma nutná pro udržitelnost penzí i pro příští generace.

ANO i SPD jsou proti zvyšování věku odchodu do důchodu

Opozice návrhy odmítá. Kategoricky nesouhlasí s navyšováním věku odchodu do důchodu nad 65 let. Podle prezidenta Petra Pavla s tím zástupci ANO při jednání souhlasili, ale šéfka poslanců ANO Alena Schillerová to odmítla již na Hradě s tím, že by její hnutí volilo jinou cestu.

„Já, když budu zdravá, nepůjdu v 65 do důchodu, vysokoškolský pedagog, vědec a tak dál, to jsou lidi, kteří nechodí do důchodu, pokud jsou zdrávi a nechtějí odejít. Ale pak je celá řada profesí, kde si to neumím představit,“ řekla iDNES.cz ke zvyšování věku odchodu do penze stínová ministryně financí a šéfka poslaneckého klubu ANO Schillerová.

Sněmovna by vládní návrh mohla začít projednávat v květnu a dá se očekávat, že i tentokrát dojde na obstrukce i na noční jednání, jako když se loni pětikoalice prosazovala nižší růst mimořádných důchodů.

Nakonec koalice prosadila svou, když stanovila pevný čas hlasování. A svůj postup pak vláda uhájila i u Ústavního soudu, na který se ANO obrátilo.