Dceřiná firma ČEZ pro stavbu Dukovan začala naplno fungovat, stát poskytne na stavbu půjčku

PRAHA Dceřiná firma ČEZ s názvem Elektrárna Dukovany II (EDU II) začala v pondělí naplno fungovat. Do společnosti, která vznikla už v roce 2015, přešla naprostá většina zaměstnanců, kteří v mateřském podniku připravují stavbu nových jaderných bloků. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden oznámil, že český stát poskytne energetické společnosti na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny půjčku.

„Od začátku června je součástí takzvané EDU II 80 zaměstnanců, kteří patří mezi největší odborníky nejen v České republice, ale i na světě. Jsou to specialisté na řadu oblastí, od řízení inženýrských projektů, jadernou bezpečnost až po experty na výběrová řízení. Nejde ale o žádnou nárazovou změnu, na projektu už pracují a pro naprostou většinu z nich se nic zásadního nemění, dál vše sdílí a spolupracují s kolegy z mateřské firmy,“ uvedl v pondělí generální ředitel firmy Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.

Stát poskytne ČEZ půjčku, řekl k dostavbě Dukovan Babiš. Nový jaderný blok má vyjít na 162 miliard korun ČEZ uvedl, že společnost EDU II mimo jiné musí připravit a zvládnout výběrové řízení na hlavního dodavatele stavby, získat povolení k umístění, územní rozhodnutí a řadu dalších rozhodnutí a stanovisek, nebo třeba připravit lokalitu ke stavbě. „Postupujeme striktně v souladu s dohodou s vládou. Máme zde námi plně vlastněnou, ale zároveň už samostatnou firmu, která má všechny kompetence a prostředky pro to, aby přípravu a stavbu nového zdroje v Dukovanech zvládla. ČEZ má nadále plnou zodpovědnost, ale kdyby stát v budoucnu projekt přebíral, pak dostane odborně i personálně a naplno fungující firmu, a ne žádnou prázdnou schránku,“ sdělil v pondělí generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. 30 procent zaplatí ČEZ Kromě firmy Elektrárna Dukovany II založil ČEZ před několika lety další společnost Elektrárna Temelín II. Ta má na starosti přípravu nového zdroje v jižních Čechách u druhé tuzemské jaderné elektrárny v Temelíně. Mateřský koncern, který obě firmy stoprocentně vlastní, se ale nyní soustředí na dukovanskou lokalitu na pomezí Vysočiny a jižní Moravy. Stávající bloky chtějí energetici provozovat celkem let. „V Dukovanech nám zbývá přibližně 25 let, kdy máme v plánu odstavit první stávající blok a současně musíme řešit útlum uhlí a snižování emisí oxidu uhličitého i vykrývat plánovanou spotřebu, takže nám tyto kroky jednoznačně dávají smysl,“ doplnil člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek. Pod tuto divizi spadají jak nové společnosti, tak stávající jaderné elektrárny. Na tlak zahraničních špionů jsme připraveni, říká k dostavbě Dukovan šéf ČEZ Daniel Beneš Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že dvě ze tří smluv mezi vládou a ČEZ o stavbě nového bloku dukovanské elektrárny budou podepsány do konce června. Jde o rámcovou a prováděcí smlouvu. Dodavatelským modelem nového bloku podle něj bude takzvaná stavba na klíč, která zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu. Beneš při té příležitosti řekl, že na financování výstavby by se stát měl podílet řádově 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ. Očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur (zhruba 162 miliard korun). Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě se proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR staví ekologové.