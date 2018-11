EET musí měřit všem stejně. ‚Zůstali jsme na půl cesty,‘ míní tuzemské firmy

PRAHA Zástupci významných tuzemských firem podporují elektronickou evidenci tržeb. Výtky k ní přesto mají.

„Z našeho pohledu jsme zůstali na půli cesty. Když už jsme do toho všichni investovali, tak by se to mělo dotáhnout do konce. Důležitý je ale celý vzkaz projektu, že se nemá krást,“ řekl Pavel Dvořáček, předseda představenstva společnosti Rudolf Jelínek.



„Souhlasíme se zavedením EET. U nás v Krkonoších jsou stovky hotelů, které dříve měly daňovou oázu, kdy mohly nabízet levněji služby, či platit více zaměstnancům a teď se jim srovnaly podmínky,“ říká Jiří Grund, místopředseda stejnojmenné společnosti, která podniká napříč sektory: vyrábí nejen koupelnové předložky, ale provozuje i golfový rezort a lyžařský resort v Krkonoších.



Názory podnikatelů zazněly před týdnem na snídani pořádané vydavatelstvím Mafra, které se zúčastnila také ministryně financí Alena Schillerová.

Polovina restaurací EET stále obchází

Zavedení EET podle posledního průzkumu agentury STEM, který proběhl v první polovině října, podporuje asi 68 procent dotázaných. Jen 18 procent jich bylo zásadně proti.

„EET byla krokem správným směrem. Bohužel její zavedení bylo negativně zpolitizováno. Řada stran si pak dala před loňskými volbami dala boj proti EET do svých programu,“ uvedla Schillerová.

Podnikatelé ministerstvo přesto kritiky neušetřili. „Více než polovina gastro provozů stále EET obchází a více než třetina mezd v pohostinství není vyplácena oficiálně. Nikdo nemůže věřit tom, že by se platilo lidem jen 15 tisíc korun. Kontrolní činnost je nedostatečná. Jsou tu totiž hospody, které nemůžou reálně fungovat a uživit se,“ tvrdí Dvořáček, který je rovněž prezidentem Unie výrobců a dovozců lihovin ČR. Ten dodává, že problém je i v tom, že podniky, které jsou v majetku města pak EET nemusí vůbec zavádět. „Chtěl bych také vědět, jestli se jednou z médií dozvíme, jestli finanční správa zaklekla i na nějakou velkou nadnárodní firmu, která disponuje davy finančních poradců,“ doplnil Grund.

Nerovný přístup

Právě nerovný přístup mezi malými a velkými firmami podnikatelům vadí. „Oproti Německu jsme daňový ráj. Co se týče zatížení tak jsme na tom podobně, jako v USA. Daně tu máme nastaveny dobře. Jen si myslím, že by úředníci měli být vyškoleni a měli by se stát oponenty těch velkých nadnárodních firem jako je Google,“ pronesl na konferenci Grund.

„V případě společností jako je Apple či Google se jedná o takzvané digitální daně. Zavedení takové daně podporujeme, ale je potřeba to udělat na půdorysu zemí OECD. Jen na úrovni EU to nestačí. Tyto firmy mají často sídlo po celém světě. Francie nicméně teď přišla s takzvaným unijním řešením, které by se zavedlo rychle. To jsme podpořili také, ale s tím, že by toto řešení, časově omezené. Pro země EU by taková daň znamenala pět miliard eur ročně,“ doplnila ministryně.