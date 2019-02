Nástup chytré mobility zpomalila Dieselgate. Česko chce být lídrem, ale tápe

Praha Inteligentní mobilita je budoucností (nejen) osobní přepravy. Ideální propojení různých módů a také lepší vytížení stávajících dopravních prostředků třeba díky sdílení, mají velký potenciál. Obzvlášť v době nástupu autonomního řízení. Na konferenci Digitální Česko bylo vidět, že v Česku je chuť být v těchto oblastech vpředu. Ale zatím tápe stát, který musí připravit podhoubí.

Na konferenci Digitální Česko přišla na přetřes i aféra Dieselgate. Europoslankyně Dita Charanzová ji zmínila v souvislosti nedávných priorit evropské regulace, které možná odvedly pozornost od jiných kapitol. „Hodně jsme se teď soustředili na snižování emisí. Kdyby nebylo Dieselgate, možná bychom se o tom tématu bavili jinak a soustředili i na jiná témata,“ prohlásila Charanzová.

Podle ní totiž možná Evropa i kvůli přílišnému důrazu na novou emisní regulaci a kontrolu automobilek v této oblasti trochu zaspala při nastavování podmínek pro mobilitu budoucnosti. A do té nespadají jen ekologičtější osobní (a nákladní) auta. „Apel na čistou mobilitu zůstane klíčovým pro Evropu,“ dodala ovšem Charanzová.

Česko, které se zase moc Dieselgate nezabývalo, mohlo mezi tím „šlápnout do pedálů“, ale zatím se tak nestalo. Bohdan Wojnar, prezident sdružení AutoSAP a člen představenstva Škody Auto se proto obává, aby Česko nezaspalo ještě víc. „V České republice se vezeme na vlně úspěchu. Máme za sebou pátý rekordní rok v řadě a to je na první pohled skvělá zpráva. Jenže slunce svítí a my zatím nevidíme, jaká bouře se tvoří na moři,“ varuje Wojnar před přehnaným optimismem.

„V autoprůmyslu dochází k dramatickým změnám. V průběhu následujících tří až pěti let se architektura vozidel dramaticky změní, obrovským trendem se stane i výkonná výpočetní technika,“ naznačuje, že automobily čeká brzy veliký posun. Těmto změnám by se měl přizpůsobit jak celý průmysl, tak by je měla vzít do úvahy i vláda.

Automobilky jsou v některých oblastech podle Wojnara už hodně daleko (třeba některé úrovně autonomního řízení), ale chybí třeba vhodná legislativa, regulace a další podpora. Wojnar připomněl, že pro inteligentní silniční dopravu budoucnosti budou nezbytností třeba kvalitní 5G mobilní sítě. „Auta budou přenášet obrovská množství dat a my na to musíme být připraveni,“ upozorňuje Wojnar.

Jenže Česko zatím není v těchto oblastech tak rychlé, aby se zařadilo na špičku. Aukci pro sítě 5G teprve Česko chystá a krom krátkého testovacího úseku zatím není konkrétní ani vize případného rozvoje inteligentních dálnic.

Ministr Ťok na konferenci mluvil například o polygonu pro testování samořiditelných aut. Vznik jednoho stát podpořil ve spolupráci s automobilkou BMW na Sokolovsku, teď má ale ambice vybudovat podobné zařízení vlastními silami: „Chceme to podpořit a financovat, takové zařízení by pak mělo být otevřeno všem, kdo chtějí v této oblasti působit,“ vysvětlil ministr dopravy.

Co se ovšem nástupu autonomních aut do praxe týče, je Ťok skeptický. Vzhledem k průměrnému stáří vozů v Česku a jejich množství na silnicích by podle něj trvalo alespoň dvě generace řidičů, než aspoň polovina aut na naších silnicích bude autonomních. A to měl na mysli chvíli, kdy už budou taková auta opravdu k dispozici. Bude to tedy dlouhá cesta a zatím nejsme ani na jejím začátku. Společná existence aut s autonomním řízením a vozů řízených řidiči je podle Ťoka přitom největší překážkou v rozšíření tohoto druhu mobility.

Zástupce Uberu Mark Boris Andrijanič připomněl, že evropské metropole jsou dnes často kombinací parkovišť a kolon. Stáním v kolonách se prý promrhá potenciál asi 1 % HDP. Auta jsou přitom jinak používána jen asi 5 % času, zbytek stojí někde zaparkovaná. Podle něj je tak pochopitelně cestou do budoucna sdílená mobilita. A to bez ohledu na to, jak vypadá její podání dnes třeba právě u Uberu. Sdílení jízd nebo sdílení aut může být podle něj vhodnou cestou pro překonání takzvané poslední míle třeba ve spojení s veřejnou dopravou.

Zdá se však, že sdílená mobilita zatím není v hledáčku českých úřadů, coby zajímavá alternativa. Ťok sice připomněl, že je v přípravě novela zákona o taxislužbě, která zrovnoprávní dnešní digitální služby typu Uber s klasickou taxislužbou, ale zároveň odmítá, že by například stát měl podporovat sdílení aut, tedy carsharing. „Mám lidi, kteří milují mít své auto a chtějí v něm jezdit a nechtějí, aby v něm jezdil někdo jiný, nutit pobídkou, že mají využívat služby carsharingu? To není úloha vlády a politiků, to je úloha průmyslu a poskytovatelů, kteří to chtějí nabízet, aby nabídli takovou službu, že se nikomu nevyplatí to auto mít,“ řekl na adresu sdílení aut Ťok.

„Vláda má povinnost vytvářet podmínky pro budoucí trendy. Pokud bychom zůstali u toho, že budeme přemýšlet, kde je řekněme rovnováha bez zohlednění těchto trendů, mohlo by se stát, že zacementujeme některé stavy, které nechceme,“ reagoval na jeho slova Bohdan Wojnar. Podle něj je potřeba, aby se česká vláda alespoň pro nějakou podporu v některých oblastech čisté mobility a alternativních způsobů dopravy rozhodla, podobně, jako se to děje v zahraničí. Jinak nám může v této oblasti ujet vlak.