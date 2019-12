Aktivita čínských továren se po půl roce nečekaně vrátila k růstu. I tak zřejmě HDP poroste nejpomaleji za 30 let

Peking Aktivita čínských továren se v listopadu překvapivě vrátila k růstu poté, co šest měsíců za sebou klesala. Vyplývá to podle agentury Reuters z výsledků průzkumu čínského statistického úřadu mezi nákupními manažery.

Index aktivity zpracovatelského sektoru se v listopadu zvýšil na 50,2 bodu z říjnových 49,3 bodu. Dostal se tak zpět nad klíčovou padesátibodovou hranici, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. Analytici přitom v anketě agentury Reuters listopadovou hodnotu indexu odhadovali pouze na 49,5 bodu.

Za obnovením růstu aktivity stojí podle analytiků silnější domácí poptávka, která těží z opatření Pekingu na podporu ekonomiky. Poptávka po čínském exportu nicméně zůstává pod tlakem, a to mimo jiné kvůli obchodnímu konfliktu mezi Čínou a Spojenými státy.

Růst čínské ekonomiky v letošním třetím čtvrtletí zpomalil na šest procent, což představuje nejslabší tempo za posledních 26 let. V prvním čtvrtletí činil 6,4 procenta a ve druhém kvartálu 6,2 procenta.

Analytici podle průzkumu Reuters předpokládají, že v celém letošním roce se hrubý domácí produkt (HDP) Číny zvýší o 6,2 procenta. To by znamenalo nejslabší celoroční růst za téměř tři desetiletí. Napřesrok čekají analytici další zpomalení růstu druhé největší ekonomiky světa, a to na 5,9 procenta.