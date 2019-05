Americké vojenské vrtulníky pro Česko mají zelenou. Kongres se proti vývozu nepostavil

PRAHA Kongres Spojených států se v zákonné lhůtě nepostavil proti vývozu amerických vojenských vrtulníků pro českou armádu. Americká vláda tak může podat české vládě nabídku na prodej 12 vrtulníků. Lhůta pro vyjádření Kongresu uplynula o víkendu. Protože k prodeji Kongres nepřijal žádné rozhodnutí, podle amerických zákonů je případný vývoz vrtulníků povolen.

Česká armáda chce pořídit 12 vrtulníků. Zatímco se v minulosti předpokládalo, že ministerstvo obrany nakoupí pouze víceúčelové stroje, nyní je ve hře i možnost, že část vrtulníků bude víceúčelových a část bojových.



USA už v roce 2017 Česku nabídly víceúčelové stroje UH-1 Venom od firmy Bell. Tato nabídka je stále platná. Nyní ji doplnily další dvě možnosti, podle kterých by si česká armáda mohla pořídit také vrtulníky UH-60 Black Hawk a bojové helikoptéry AH-1Z Viper.

Agentura pro obrannou spolupráci (DSCA) jako maximální hodnotu nákupu 12 víceúčelových strojů UH-1 Venom stanovila v roce 2017 na 575 milionů dolarů (asi 13,3 miliardy korun), variantu se 12 víceúčelovými stroji UH-60 Black Hawk pak letos v květnu na 800 milionů dolarů (18,5 miliardy korun) a možnost nákupu čtyř bojových vrtulníků AH-1 Viper na 205 milionů dolarů (asi 4,7 miliardy korun). Částky ale obsahují maximální možnou výši kontraktu včetně zbraní, náhradních dílů, výcviku pilotů či servisu. Jeho konečná výše by tak mohla být nižší. Americké úřady se snaží podle lidí obeznámených s procesem vždy Kongresu předložit nejvyšší možnou cenu. Pokud by se totiž vlády nakonec kvůli například vyšším požadavkům kupujícího dohodly na dalším navýšení kontraktu, musel by se jím Kongres znovu zabývat.

Více možností nákupu

Česká vláda se může rozhodnout pro nákup pouze 12 víceúčelových strojů, nebo pro variantu se čtyřmi bojovými a osmi víceúčelovými helikoptérami. „Souhlas Kongresu k prodeji amerických vojenských vrtulníků typu UH-1 Venom z roku 2017 a nově i vrtulníků UH-60 Black Hawk a AH-1 Viper z května 2019 otevírají České republice možnost přímého jednání o více variantách pořízení nových vrtulníků pro Armádu ČR,“ řekl k nabídce mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Proti prodeji vrtulníků se chtěl postavit americký senátor Rand Paul. Republikánský politik předložil v Senátu návrh několika usnesení zakazujících dohodnutý prodej vojenské techniky vedle Česka také Bahrajnu, Kataru či Spojeným arabským emirátům. Plénum Senátu ale o podnětech nehlasovalo. Nikdo další se podle webu Kongresu proti prodeji neozval.