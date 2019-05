Bez helikoptér se armáda neobejde, i když zrovna nejsou v Afghánistánu, říká šéf vrtulníkářů

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Převozní a bojové vrtulníky jsou nepostradatelným pomocníkem české armády. Jejich piloti se v rámci NATO nemají zač stydět. Pro LN to řekl plukovník Miroslav Svoboda, velitel 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

LN Jaký význam mají vrtulníky pro českou armádu?

Vrtulník je pro českou armádu zejména zbraň a dopravní prostředek. Jde o standardní součást jakékoliv armády, která přináší službu vojákům, aby mohli dělat svou práci. Stejně jako tanky nebo bojová vozidla. Moderní armáda se bez vrtulníků neobejde. Ztratila by tím svou schopnost reagovat rychle, reagovat ze vzduchu a odpovídat na případné hrozby. 22. základna vrtulníkového letectva je klíčovou základnou nejen vzdušných sil, ale české armády obecně. Že jsou útvary dislokovány na jednotlivých místech, vůbec neznamená, že působí pouze v určitém teritoriu a chrání jen jej. Naopak. Schopnosti, jež se z těchto teritorií dávají dohromady, vytvářejí celek, který dokáže na záležitosti vojenského ohrožení reagovat komplexně.

LN Co vše je v kompetenci základny?

Základna je zaměřena na výcvik, aby mohla fungovat sama o sobě i jako součást organizační struktury Armády ČR. Specializujeme se na přípravu pilotů a osádek vrtulníků pro veškeré spektrum činností – transportní, výsadkové nebo bojové použití. Aby mohly tyto stroje fungovat potřebují obrovské množství činností, které zajišťují naši technici, pozemní personál, ochranná služba. Je to široká škála více než 40 odborností, které na základně procházejí výcvikem. Zaměřujeme se také na výcvik předsunutých leteckých návodčích, kteří nám navádějí nejen vrtulníky, ale i taktické letouny na konkrétní cíle na zemi.

LN Na jakých projektech se základna momentálně podílí?

Armáda je živý organismus, musí reagovat na hrozby. Jelikož se mění a jsou velice progresivní, tak armáda musí být rovněž progresivní. Projekty jsou trvalé. Jde o modernizační programy, které souvisejí se samotným přezbrojením. Pak jde o rozvojové programy v různých odbornostech, jako je například infrastruktura, vylepšování základny a potenciálu pro službu vojáků u naší základny.

LN Už jste to naznačil. Armáda usiluje o nákup nových víceúčelových vrtulníků, ve hře jsou dva americké stroje – UH-1 Venom od Bell Helicopters a UH-60 Black Hawk od Lockheed Martin. Jaké slovo v této diskusi coby velitel útvaru máte?

Jako vojáci, konkrétně z této základny, jsme plnohodnotně zapojeni do projektových týmů v rámci své působnosti. Ze své profesní znalosti dokážeme specifikovat naše požadavky na zbraňový systém. Víme, co bychom od něj rádi očekávali, dokážeme tyto věci popsat bez ohledu na to, od jakého konkrétního výrobce to bude. Do procesu jako takového ale základna přímo nevstupuje, na to jsou příslušná oddělení ministerstva obrany, případně generálního štábu. Pořizování takto sofistikované techniky není jednoduchá věc, je to otázkou týmové práce a jde o dlouhodobější záležitost.

LN Jakou variantu byste osobně preferoval?

Můj osobní názor v tuto chvíli není podstatný. Není to alibismus, nemám důvod se tomu vyhýbat, ale byl bych nerad, aby z mých úst v uniformě zazněl názor, který by mohl být vnímán jako ovlivňování nebo preferování určitého výrobce. Samozřejmě mám svůj osobní pohled na to, dovedu si představit, co by to mohlo být, ale takovou představu může mít každý voják. Je to jako když si jako rodina kupujete vůz – jinou představu máte vy, jinou manželka. A ve všech oblastech se musí najít kompromis.

LN Bavme se tedy obecně: jaký je mezi oběma stroji rozdíl?

Nerad bych oba zmiňované stroje porovnával. Není to na pořadu dne. Každý stroj je odlišný, může mít specifické schopnosti. Jeden může být na transportní úkoly vhodnější, ale zase bude méně vhodný na bojové použití. Teď je na těch lidech, kteří vyjednávají a specifikovali požadavky, aby si urovnali, jaké jsou konkrétní nabídky a dokázali je posoudit. A věřím, že je posoudí nejen z hlediska takticko-technických parametrů, ale z hlediska dostupnosti náhradních dílů, zapojení do operací nebo kompatibility systému těchto vrtulníků se systémy již zavedenými v české armádě. Je to složitý proces.

LN Aktuálně na základně až do začátku června probíhá velké mezinárodní cvičení Dark Blade, jehož jste ředitelem. O jak významnou akci jde a co znamená pro českou armádu?

Cvičení Dark Blade je součástí série cvičení vrtulníkových jednotek tradičně organizovaných Evropskou obrannou agenturou (EDA). Pro nás je to jedinečná věc, protože se poprvé jedná o nealianční cvičení pod evropskou vlajkou organizované v České republice, jež je přístupné i státům, které nejsou členy Severoatlantické aliance. Jinak je to pro nás standardní mezinárodní cvičení, které tradičně děláme, byť musíme respektovat rozdílnosti v jeho organizaci. Výjimečné je i v tom, že doposud se naše cvičení zaměřovalo na letecké návodčí. Teď se těžištěm stávají vrtulníkové posádky.

LN Jaké je očekávání od cvičení?

Naše očekávání jsou splnit očekávání partnerů, kteří do toho jdou. Jako stát, který cvičení hostuje, se staráme, abychom vše zkoordinovali a udělali cvičení živým, efektním a přínosným pro každého. Smyslem cvičení zároveň není jen samotná vojenská činnost, ale také vzájemné poznávání kultur, způsobu uvažování, abychom věděli, jak ten či onen partner v daných situacích reaguje, kde jsou styčné plochy vzájemné spolupráce a kde naopak rozdílnosti.

LN Jak je na tom česká vrtulníková škola v porovnání s ostatními zeměmi a jak je vnímána v NATO?

Vždycky říkám: buďme přiměřeně skromní, neříkejme, že jsme ti nejlepší, ale na druhou stranu se rozhodně nemáme za co stydět. Dokazují to nejen úspěšná působení v zahraničních operacích, ale i působení v rámci mezinárodních cvičení. Například na setkání Asociace tygřích letek NATO ve španělské Zaragoze v květnu 2016 získal náš vrtulník MI-35/24V Alien Tiger ocenění za nejlepší kamufláž. Je to jen zlomek úspěchu a naši vrtulníkáři již mnohokrát prokázali, že vAlianci patří k těm lepším.