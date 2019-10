Americký lídr v prodeji e-cigaret přichází do Česka. Kuřáky osloví i další značky

PRAHA Společnost JUUL Labs chce přesvědčit české kuřáky, aby v co největší míře přešli na elektronické „vapování“. Stejný úmysl už v září pojala u nás také tabáková firma JTI s e-cigaretou Logic a nově koncern Imperial Brands, který tento týden uvede na tuzemský trh dobíjecí strojek „blu“. To vše v době, kdy z Ameriky přicházejí varovné zprávy o zatím nevysvětlitelném poškození zdraví několika set uživatelů e-cigaret.

Česko by se mělo připravit na kampaň, která bude podobně jako v případě strojků na zahřívání tabáku IQOS nebo GLO od společností Philip Morris a British American Tobacco nabízet ve velkém údajně méně škodlivou alternativu ke klasickým cigaretám.



V nejbližších týdnech a měsících se totiž objeví v tisícovce prodejen po Česku malé a jednoduché elektronické strojky značky JUUL. Americký výrobce, u jehož vzniku stáli v roce 2004 studenti Stanfordské univerzity James Monsees a Adam Bowen, během krátké doby od uvedení na trh v roce 2015 ovládl skoro tři čtvrtiny tamního prodeje elektronických cigaret. Dnes drží v JUUL Labs 35 procentní podíl společnost Altria, matka firmy Philip Morris. Teď má velké ambice i v Evropě a jinde ve světě. Česko je globálně 21. zemí, kam JUUL přišel.

V USA přituhuje

Ve Spojených státech však administrativa prezidenta Trumpa zvažuje zákaz prodeje ochucených náplní do e-cigaret, a to by poškodilo ze všech výrobců nejvíc právě dominantní JUUL. Důvodem jsou odborníky zatím nevysvětlené případy úmrtí 18 převážně mladých vaperů a poškození zdraví několika set dalších.

Vapovací přípravky ve slevě na Manhattanu v New Yorku.

I když souvislost z produkty JUUL není žádná, jinde ve světě se podobná neštěstí nestala a postižení doplatili zřejmě na to, že si do e-cigaret sami plnili rizikové náplně s obsahem halucinogenní látky THC. Pověst e-cigaret jako méně rizikové alternativy však dostala citelnou ránu. Zřejmě i proto JUUL v USA omezuje reklamu a nyní obsáhle tvrdí, že důsledně dohlíží a kontroluje, aby si jejich e-cigaretu nekoupil nikdo mladší 18 let.

„Žádní uživatelé-nekuřáci, zejména mládež, by nikdy neměli JUUL zkoušet a JUUL Labs má zavedena přísná opatření, která zabraňují mladistvým v přístupu a zamezují přitažlivosti pro mládež,“ tvrdí firma v tiskové zprávě.

Česko, lákavý trh, plný kuřáků

Přesto výrobci elektronických cigaret berou v těchto dnech český trh útokem. Ačkoliv kouření na baterky, jehož princip vapování (od latinského výrazu pro páru) pochází z Číny, se u nás šíří už nějakých 13 let. Zatímco ale klasické cigarety kouří u nás stále přes 2 miliony lidí, e-cigarety podle některých průzkumů několik set tisíc.

Což je výzva pro tabákové firmy. Z jednoduchého důvodu – vlivem masivní protikuřácké osvěty jim rapidně klesají tržby z prodeje klasických cigaret. Ale nový byznys je lákavý i pro další výrobce. Společně přesvědčují kuřáky, aby přešli na nové technologie, ve světě označované jako výrobky se sníženým rizikem – harm reduction.

Někteří lékaři a odborníci soudí, že e-cigarety i zahřívané tabákové výrobky jsou přijatelnější a méně škodlivou alternativou pro lidi, kteří nemají vůli se zbavit klasického kuřiva. A třeba v Británii tamní ministerstvo zdravotnictví s tímto zdůvodněním oficiálně kuřákům doporučuje přechod na e-cigarety s odkazem na rozsáhlou studii své poradenské instituce - organizace Public Health England. Ta tvrdí, že e-cigarety jsou až o 95 procent méně škodlivé než klasické cigarety. Především díky tomu, že v nich nedochází k procesu hoření.