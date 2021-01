Babiš naznačil, že zvažuje povinné nošení respirátorů. Obchodníci nyní evidují rekordní prodeje, hrozí i zdražení

PRAHA Stačilo, aby se premiér Andrej Babiš (ANO) zmínil, že vláda zvažuje povinné nošení respirátorů v hromadné dopravě, a Češi se začali předzásobovat. Ještě týž den, tedy ve středu, hlásily lékárny i e-shopy se zdravotnickými potřebami rekordní prodej těchto ochranných pomůcek od počátku pandemie.

„Zásoby, které obvykle stačí na dva týdny, zmizely za tři hodiny,“ sdělil serveru Lidovky.cz zakladatel webu Lékárna.cz Vladimír Finsterle. „Prodeje překonaly rekordy z prosince – už ty byly oproti předchozím měsícům dvojnásobné,“ potvrdil mluvčí lékáren Dr. Max Michal Petrov. Desetinásobnou poptávku po nejžádanějších respirátorech FFP2 oproti minulému týdnu evidovala také třeba Alza.cz i další obchody.

Kromě možného nedostatku panují obavy o cenu aktuálně žádaného sortimentu. Například v lékárnách Dr. Max je nyní nejprodávanější desetikusové balení respirátorů FFP2 Premium k mání za 359 korun. Podle mluvčího Petrova ale nelze zdražování kvůli růstu dodavatelských cen vyloučit.

K jejich zastropovaní se ale vláda nekloní; podle Babiše by mohlo vést k tomu, že výrobci respirátory raději vyvezou a v Česku o ně bude nouze. Zatím má země podle premiéra dostatečné zásoby.

Prodejci však už po prvním dni enormní poptávky hlásí omezený výběr. Někteří se dokonce obávají výpadků horkého zboží.

Vládní úvahy, zda po vzoru Německa a Rakouska zavést povinnost chirurgických roušek či respirátorů v hromadné dopravě a ideálně také v obchodech, rozproudila snaha zpomalit šíření nakažlivější mutace koronaviru z Velké Británie. České laboratoře ji evidují od pondělí.

Nynější situace nápadně připomíná scénář z loňského jara. Česko se tehdy mělo zahalit do roušek, ty ale dlouho nebyly v požadovaném množství k dispozici. Lidé si je proto začali šít ve velkém sami, což u respirátorů není možné.

Za středu, kdy vláda předběžně připustila povinné zavedení respirátorů, někteří prodejci evidují největší poptávku po respirátorech od začátku samotné pandemie. „Poptávka po respirátorech třídy FFP2 během středy vystřelila na desetinásobek ve srovnání s minulým týdnem,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí e-shopu Alza Daniela Chovancová.

V síti Dr. Max je podle Michala Petrova největší zájem o desetikusové balení respirátoru FFP2 Premium, které v současnosti stojí 359 korun. „V prosinci jsme těchto balení prodali 10,5 tisíce a v lednu – tedy do 20. dne měsíce – jich bylo už zhruba 11 tisíc,“ upřesnil. Zvýšený zájem o respirátory typu FFP2 od středy evidují také sítě lékáren BENU.

Podle Finsterleho lidé dokonce začali respirátory preferovat před klasickými rouškami. „Ještě v úterý se prodalo 65 procent roušek a 35 procent respirátorů, ve středu už šlo o tři čtvrtiny respirátorů oproti 25 procentům roušek,“ uvedl zakladatel webu Lékárna.cz.

Poptávka ovšem ve středu stoupla také po respirátorech z nanomateriálů. „Zájem o respirátory s nanovlákennou membránou ochranné třídy FFP2 ve srovnání s předchozími lednovými dny vzrostl 27krát, tento typ objednávalo 87 procent zákazníků,“ sdělila provozní ředitelka Nanospace.cz Lucie Konečná. Lidé podle ní objednávali i velká balení po 50 kusech.

Výběr začíná být omezený

Ačkoli má podle premiéra Andreje Babiše (ANO) Česko respirátorů v zásobě a u výrobců dostatek, někteří prodejci si tím po nedávném zájmu tolik jisti nejsou – už ve čtvrtek totiž byla jejich nabídka omezená a dalších výpadků se obávají.

„Naše aktuální zásoby respirátorů poptávku stačí pokrývat, ač výběr začíná být omezený. Další dodávky máme objednané, avšak pokud poptávka i nadále poroste tímto tempem, může dojít ke krátkodobému výpadku v řádu dní, než se naskladní,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Alzy. Prodejci se tak pod tlakem situace snaží rozšiřovat spolupráci s výrobci.

Naopak lékárny BENU nebo Dr. Max mají podle tiskových zástupců zatím respirátorů dostatečné zásoby. „Situaci neustále sledujeme a doplňujeme skladové zásoby tak, abychom zajistili dostupnost žádaných produktů,“ sdělila serveru Lidovky.cz Alžběta Poršová z BENU. „Zatím zboží dostupné je,“ přizvukuje Petrov.

Chybí dlouhodobé zásoby

Respirátory znamenají spolehlivější štít proti zákeřnému a rychleji se šířícímu kmenu koronaviru, který do Česka dorazil z Británie. Doporučení nosit respirátor by proto podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) mohlo být součástí dalšího zpřísnění opatření. Že ale v takovém případě hrozí jejich nedostatek, ve středu upozornil také nynější poradce premiéra Roman Prymula. „Okamžikově dostatek respirátorů asi máme, ale dlouhodobě ne, protože pokud by se používaly jednorázově, je to obrovská zátěž, s níž se nepočítalo,“ namítl.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současnosti pro případ, že by skutečně došlo na povinné nošení respirátorů, analyzuje výrobní kapacity v republice. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) je v současnosti ve státních rezervách asi 16 milionů respirátorů.

Firma žaluje ministerstvo zdravotnictví za nezaplacené masky a respirátory. Požaduje takřka 200 milionů

Na zvýšenou poptávku už ale zareagovala například firma Pardam Nano4fibers z Roudnice nad Labem na Litoměřicku, která podle svého mluvčího společnosti Petra Víta od února plánuje vyrábět 800 tisíc respirátorů třídy FFP2 a FFP3 měsíčně. Chce je však nabídnout také na zahraniční trh. „Drtivá část respirátorů zůstává v tuzemsku, do zahraničí jde 30 procent,“ uvedl Vít.

Hrozbou však zůstává, že prudce stoupající poptávka po respirátorech požene jejich cenu nahoru. „Dodavatelské ceny postupně rostou a naše prodejní ceny jsou na nich samozřejmě závislé, takže když to poroste dál, nemůžu zdražení vyloučit, v tuto chvíli ale ani potvrdit,“ říká Petrov.

Také ceny ostatních prodejců, které Lidovky.cz oslovily, se budou odvíjet od cen dodavatelů. Že ceny porostou, se obává i Babiš, omezení ceny ze strany státu by podle něj mohlo znamenat, že výrobci je raději vyvezou do zahraničí.