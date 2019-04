Babiš: Žádná sektorová daň pro banky, neotočil jsem

Radost sociálních demokratů, že premiér Andrej Babiš (ANO) změnil názor na speciální zdanění bank, měla jepičí život. Informace vyplynula z vyjádření předsedy vlády pro nedělní vysílání České televize, ale Babiš nyní uvádí, že jeho vyjádření bylo překroucené. „Nemluvím česky ideálně, ale tolik rozumím, abych věděl, že jsem neřekl, že jsem otočil. Řekl jsem, že na bankovní daň mám stále stejný názor, že to banky přenesou na občany, firmy, ohrozí to likviditu, cenu hypoték – zkrátka že my sektorové daně nechceme,“ sdělil premiér na dotaz LN.

Dodal, že jen zopakoval, aby sociální demokraté o svých daňových návrzích, ať už jakýchkoli, jednali nikoli s ním, ale s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), protože ta připravuje státní rozpočet na příští rok. Všechny úpravy výdajové i příjmové stránky mají být součástí souhrnu, který vznikne právě na ministerstvu financí, a koalice se jím bude zabývat až v podobě finálního sumáře.

Stejně tak ministerský předseda odmítl, že má v plánu zavádět zvláštní daň pro telekomunikační firmy. „Řekl jsem pouze, že pokud by si někdo měl zasloužit sektorovou daň, byly by to telekomunikační firmy, které jsou tři a mají kartel. Tam není konkurence jako mezi bankami, ale tím neříkám, že to chci udělat. Principiálně my sektorové daně nechceme,“ zdůraznil.

Babiš doplnil, že se chystá s představiteli bank potkat a vyslechnout si jejich stanovisko, ale obecně to podle něj není sektor, který by se choval k zákazníkům macešsky; to jsou naopak zmíněné telekomunikace.

Jediná nová daň, na jejímž zavedení se hnutí ANO s ČSSD shodne, je digitální daň pro internetové giganty, jako jsou Facebook, Google nebo Amazon. Vyjednává se sice společná taxa v rámci celé Evropské unie, ale vleče se to, pročež některé státy přistoupily k tomu, že daň zavedou samy, na národní úrovni, například Francie nebo Rakouska.

Druhá zmíněná země slouží jako výchozí inspirace České republice, ministryně Schillerová má za úkol vypracovat dopadovou studii a návrh zákona. Má se jednat o odvod z reklamy, respektive obratu uskutečněného v dané zemi. Co se týče sazby, v rámci průběžných úvah se hovoří o třech až pěti procentech.

V programovém prohlášení vlády je nadto ještě závazek zvednou odvody pojišťovnám. Jde o jejich technické rezervy – čili zásoby na nenadálé události, které si mohou pojišťovny v plné výši odečíst od daňového základu. Už pár let se veřejně skloňuje podezření, že tyto instituce do rezerv převádějí i svoje zisky, aby je odklonily od berní správy.