Nakrmí banky a operátoři hladové děti? Maláčová navrhuje sektorovou daň, Babiš je proti

PRAHA Školní obědy by mohly do české daňové soustavy zavléct nový typ daně. Tu sektorovou navrhuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová jako zdroj příjmů, ze kterých by se financovaly obědy zdarma pro české školáky. Ministryně za ČSSD by nově zdanila hlavně banky a telekomunikační společnosti. Proti tomu se ale ostře postavil premiér Babiš, podle kterého to podrývá stabilitu a předvídatelnost českých daní.

Více než pět miliard korun - tolik by stálo zavedení obědů zdarma, které v různých variacích navrhují premiér Andrej Babiš a exministryně za ČSSD Kateřina Valachová. S nápadem, kde na to státní pokladne vezme, přišla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

V nedělní debatě na České televizi řekla, že by potřebné miliardy mohla dodat sektorová daň. V pondělí svou vizi doplnila o vyjádření pro server Novinky.cz, ve kterém uvedla, že nové daňové zatížení by se mohlo týkat především bank a telekomunikačních společností. „Bavíme se o tom i na koaliční radě,“ řekla Maláčová, konkrétní návrh prý ale ještě na stole není.



A podle premiéra Babiše zřejmě ani nebude, ten se totiž postavil ostře proti s tím, že by to poškodilo dlouhodobou daňovou koncepci. „Potřebujeme předvídatelné a stabilní daně, je to důležité pro podnikatelské prostředí i zahraniční investory,“ argumentoval český premiér.



Sektorovou daň stát uvaluje na určité odvětví a často dopadá na bankovní sektor. Cílem bývá například zabránit odlivu financí do zahraničí. V Česku ji zatím neznáme, ale zkušenosti s ní mají na Slovensku, v Rakousku, v Polsku nebo v Německu a ve Francii. V řadě případů ji vlády zavedly jako přechodné opatření, které mělo ozdravit veřejné finance. Z dočasnosti se ale většinou stal stav trvalý, protože státní kasa si na příliv peněz zvykla.



Mezi českými politiky nalezl záměr Maláčové silnou podporu od komunistů, proti by podle vlastních slov nebyli ani Piráti. Naopak pravicová část spektra s ODS, TOP 09 a Starosty je zásadně proti. Miroslav Kalousek návrh sektorové dané dokonce označil za „přerozdělování bídy“.