Neposedné ruce Maláčové. Fotka vlády se Zemanem leccos vypovídá, míní expertka

PRAHA Sociálními sítěmi proletěla fotka z Twitterového účtu Jiřího Ovčáčka, na které pózuje vládní tým Andreje Babiše s prezidentem Milošem Zemanem. Uživatele sítí pobavilo především držení rukou ministryně Maláčové, které se dá vykládat několika způsoby.

„Vše, co se vymyká, okamžitě připoutá pozornost,“ míní expertka na neverbální komunikaci Noemi Zárubová z Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze při pohledu na fotku z adventní večeře vlády s prezidentem, na které ministryně práce a sociálních věcí trochu zvláštně proplétá prsty na rukou svěšených lehce pod pás.

Maláčová stojí na fotografii po pravé ruce Zemana a dlaněmi a prsty formuje stříšku podobné té, jakou často dělá třeba německá kancléřka Angela Merkelová. I podle Zárubové je především umístění gesta, které podle ní může ministryně používat například při přemýšlní, poměrně nešťastné.

„Vzhledem k formálnosti fotografie myslím, že to paní ministryně neudělala šťastně. Každý totiž při pohledu na fotku začne přemýšlet, co to má znamenat,“ poznamenává Zárubová s tím, že někteří přisprostlí vtipálci by v tom mohli vidět i nějaký nízký vtip.



Tací se našli třeba v české Twitterové komunitě. Výřez s fotkou Maláčové a Zemana sdílela na svém účtu třeba tisková mluvčí ODS Jana Havelková s popiskem „ Jejda, jejda ručičky neposedný“.



Posměšné reakce od ostatních ne sebe nenechaly dlouho čekat. „Myslíte, že je to nějaký vzkaz?“ ptá se pod fotkou jeden z uživatelů. „Vteřinové lepidlo chce holt trochu opatrnosti,“ podotýká pichlavě další. „Ta naše politika je v...“ komentuje lakonicky jeden z českých obyvatelů kyberprostoru.

Noemi Zárubová si ale kromě ministryni práce a sociálních věcí všimla i dalších neverbálních posunků české politické elity. „Při podobných fotkách se jedná o jisté konvence. Většina z lidí na fotce nasadila usměvavou grimasu, která má říkat, že jsou sehraný tým a kopou jeden za druhého. Takový strnulý úsměv má například místopředseda vlády Jan Hamáček,“ pouznamenává Zárubová.

Pro Zárubovou je například typický náklon hlavy, který používá Miloš Zeman. „Je to jeho tik, který používá i když hovoří. Obecně je to chápáno jako pozitivní signál, on to ale dělá i během mluvy, kdy sám sobě přikyvuje,“ popisuje expertka.

Poukazuje také na to, že ačkoliv konvence takových skupinových fotek velí umístit ženy do popředí, někteří ministři menšího vzrůstu nejsou díky tomu vidět. „Mají problém vykouknout, aby byli vidět. Tato jejich snaha potom přebíjí jejich snahu se na fotce usmát,“ poukazuje Zárubová na ministry Richarda Brabce, který se snaží vykouknout Zemanovy přes rameno, a ministra kultury Antonína Staňka, který stojí za Maláčovou. „Je vidět, že drobnější ministři nejsou na takových fotkách zcela v pohodě z faktu, že se musejí snažit, aby byli vidět. U vyšších je zřetelně, že jsou více v pohodě,“ vypozorovala z jediné momentky Noemi Zárubová.