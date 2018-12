Zeman a vlastizrada? Zvažte ústavní žalobu, vyzval europoslanec Štětina

PRAHA Po slovním výpadu prezidenta Miloše Zemana proti českým tajným službám se ozvaly hlasy volající po ústavní žalobě proti české hlavě státu. Ohniskem těchto snah by se mohl stát senát, ani tam by ale potřebná většina nebyla jistá. Z hlediska ústavního práva to však ztracený případ není, případný první výstřel tedy musí udělat zákonodárci.

Výroky prezidenta Miloše Zemana, které vzbuzují emoce, se v posledních letech staly součástí koloritu české politické scény. Podobně tomu je i s návrhy na ústavní žalobu proti hlavě státu, nejčastěji pod záminkou vlastizrady. Zvláště kritický je vůči Zemanovi senát. Ten je nezbytnou součástí procedury, na jejímž konci může být až zbavení prezidenta funkce.

A právě na své bývalé kolegy ze Senátu apeloval europoslanec za TOP09 a hlasitý Zemanův kritik Jaromír Štětina. Žádal je, aby po slovech prezidenta o neschopných „čučkařích“ v českých zpravodajských službách opět zvážili možnost pokusit se prezidenta napadnout skrze ústavní žalobu. Podle ústavního právníka Jana Kysely z Právnické fakulty Univerzity Karlovy to z hlediska ústavního práva není ztracený případ.

„Takový návrh určitě není irelevantní. Pokud prezident dlouhodobě podrývá bezpečnostní zájmy České republiky, jak může být vykládána kauza novičok i jeho výroky směrem k BIS a další řady jeho zahraničně-politických vyjádřeních, je to nesporně oblast, které se musíme věnovat, pokud chceme říct, co znamená v ústavě zmíněné podrývání svrchovanosti a celistvosti republiky. V případě výroků Miloše Zemana jsme u toho již skutečně velmi blízko,“ myslí si Kysela.



Jak se odvolává prezident Podle článku 65 Ústavy lze hlavu státu stíhat pouze pro velezradu a pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Ústavní žalobu na prezidenta v takovém případě podává Senát a jedná o ní Ústavní soud. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

K přijetí návrhu žaloby na prezidenta je třeba souhlas třípětinové většiny senátorů přítomných na dané schůzi, což je 49 v případě účasti všech 81 členů horní komory. Podání žaloby by pak musely schválit ještě nejméně tři pětiny všech poslanců, tedy minimálně 120 členů dolní komory.

Pokud Ústavní soud shledá prezidenta vinným, ztrácí hlava státu úřad a způsobilost ho znovu nabýt. Nárok na prezidentský plat a další požitky po skončení výkonu funkce mu v takovém případě nenáleží.



Jako hlavní překážku vidí ústavní právník v rozložení politických sil, především ve sněmovně. Na úspěšné podání ústavní žaloby na hlavu státu jsou totiž potřeba tři pětiny přítomných senátorů a také dvě třetiny hlasů všech poslanců, tedy 120 hlasů. Takovou většinou nedisponuje zdaleka ani vládní koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů, pro kterou zvedlo ruku 108 poslanců.

Že v Senátu příliš velká šance na úspěšnou ústavní žalobu proti Zemanovi netřímá, přiznává i sám Štětina. „Šance jsou neveliké, potřebnou většinu nedá dohromady zvláště sněmovna, možná že by ji ale nedal ani senát. Přesto by se jednalo o jasné vyjádření nesouhlasu s politikou prezidenta Zemana vůči Ruské federaci,“ řekl serveru Lidovky.cz Štětina, který pasivní naladění senátorů označil za defétismus.

Novopečený předseda senátu za ODS Jaroslav Kubera také nepovažuje současné naladění senátu za příznivé pro takovu jednostranou akci. Navíc je podle něj současný postoj senátorů dostatečný. „Jedna věc je reagovat na názor, což jsme v případě prezidentových ‚čučkařů‘ také udělali. Druhá věc je realita, k podobným pokusům se tu už chystalo v minulosti a nikdy to nevyšlo. Každý právník vám řekne, že to nestačí. Reálné to zřejmě není a pro mě to určitě není na pořadu dne,“ řekl serveru Lidovky.cz Kubera s tím, že podobné nápady by měl Štětina realizovat spíše v evropském parlamentu.

Jako zcela uzavřenou kapitolu to ale nevidí Kuberův nedávný rival o post předsedy dolní komory Václav Hampl. Bývalý rektor Univerzity Karlovy serveru Lidovky.cz řekl, že je podle něj „velká část senátorů Zemanovy výroky chronicky znechucena“. Se senátory i poslanci chce o Zemanových výrocích ještě hovořit, případná žaloba tak ještě podle něj není zcela ze hry.

„Zatím platí, že považujeme za důležité, že když už máme konat, musí to být na základě velmi silného případu,“ řekl Hampl, který by byl nerad, aby případná žaloba vyzněla jako prázdné plácnutí do vody. Konstatování, že vše ještě není ztraceno, je ale podle něj maximální možný optimismus.



Jenže právě onen silný případ, kdy by se Zemanovým kritikům povedlo chytit prezidenta „při činu“, je docela nepravděpodobná představa. „Něco takového by byla třeba situace, kdybychom zjistili, že s námi spojenci z NATO přestávají sdílet důvěrně informace, protože nedokážeme zajistit, aby se po předání na hrad nedostaly na nesprávná místa. A nesprávným místem nemusí být nutně jen ruská ambasáda, ale třeba také televize Barrandov,“ říká Kysela.

Miloš Zeman při projevu v Senátu.

Podle něj by bylo nutné hledat souvislosti mezi výroky prezidenta a jejich reálnými dopady. To je ale podle Kysely problematické, jelikož ve světě vysoké politiky je většina informací beztak v režimu utajení. „Chycení za ruku“ se tak zřejmě v případě Zemanovy domnělé vlastizrady konat nebude.



„Situace, kdy by Miloš Zeman v Moskvě na kolenou předával v Kremlu vlastnoručně podepsaný zvací dopis, je krajně nepravděpodobná. Nezbývá pak než odkazovat na nějaký balík prohlášení a činů, který třeba nepřímo vedl k opuštění Česka našimi spojenci,“ nastínil Kysela.