Británie zakázala operátorům při stavbě sítí 5G používat technologie firmy Huawei

Londýn Vláda premiéra Borise Johnsona zakázala mobilním operátorům v Británii, aby po letošním 31. prosinci využívali při výstavbě telekomunikačních sítí páté generace (5G) technologie čínské firmy Huawei. V parlamentu to v úterý oznámil ministr Oliver Dowden, do jehož kompetence spadá také digitalizace. Pokud operátoři některé komponenty už využili, musejí je do roku 2027 odstranit.

„Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale je správné pro britské telekomunikační sítě, pro naši národní bezpečnost a naši ekonomiku, a to jak nyní, tak v dlouhodobém horizontu,“ cituje BBC Dowdena. Ten připustil, že spuštění sítí 5G se kvůli tomuto rozhodnutí zpozdí asi o rok. Ještě na začátku letošního roku vláda umožňovala alespoň částečný podíl čínské firmy při zřizování sítí pro superrychlý internet. Za nynějším krokem kabinetu stojí jednak pochybnosti ohledně bezpečnosti technologií firmy Huawei, jednak i nedávno uvalené americké sankce. Francie Huawei nezakáže, provozovatele 5G sítí ale bude od společnosti odrazovat Huawei Technologie podle Washingtonu představuje bezpečnostní hrozbu, což Peking dlouhodobě odmítá. Americký prezident Donald Trump tlačí na americké spojence, aby Huawei z výstavby sítí 5G vyloučili. To se týkalo i premiéra Johnsona, jehož vláda doufá, že když Británie vystoupila z Evropské unie, podaří se jí uzavřít lukrativní obchodní dohodu s USA. Spor o Huawei by britsko-americká jednání mohl výrazně ztížit. Rozhodnutí Londýna ohledně Huawei zcela jistě rozhněvá Čínu. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou už napjaté kvůli tomu, jak Peking přistupuje k Hongkongu, který býval britskou kolonií. Někteří britští politici jsou podle agentury Reuters také přesvědčeni, že čínští představitelé neříkají celou pravdu o koronaviru, který se začátkem letošního roku z nejlidnatější země světa rozšířil.