Britské supermarkety stahují výrobky s kokosem. Vadí jim, že v Thajsku ořechy sbírají opice

Bojkot sortimentu z takto získaných zdrojů vyhlásily obchodní řetězce Waitrose, Ocado, Co-op, Boots i Morrisons. „Zavázali jsme se v rámci naší praxe ochrany zvířat nikdy vědomě neprodávat žádné zboží, k jehož vzniku přispěly opice,“ uvedl ve svém prohlášení řetězec Waitrose. „Řídíme se etickými pravidly a nedovolujeme, aby zdrojem u nás prodávaných produktů byla práce opic,“ uvedli zástupci Co-opu.



Na twitteru se pro zastavení prodeje takového zboží vyslovila v pátek snoubenka britského premiéra Carrie Symondsová, která patří k ochráncům přírody. Později se ještě obrátila na Tesco s výzvou, aby se připojilo také. „Kosové mléko a voda, které se prodává u nás, není získáno díky práci opic; neprodáváme žádné značky, na něž upozornila PETA,“ sdělil k tomu mluvčí řetězce Tesco.

Zástupci PETA tvrdí, že v Thajsku našli osm míst, kde jsou makakové nuceni sbírat kosové ořechy určené na export do celého světa. Samci dokážou denně natrhat až 1000 kusů. Organizace rovněž našla „opičí školy“, kde se zvířata cvičí na sběr ovoce a k pobavení turistů také jezdit na kole nebo hrát košíkovou. „Mnoho z nich bylo odchyceno jako mláďata a je u nich patrné stereotypní chování, jež svědčí o tom, že ta zvířata žijí ve velkém stresu,“ sdělila k těmto zařízením PETA.

Opice jsou podle ní řetězem připoutány k pneumatikám nebo zavřeny do mimořádně malých klecí. Pracovníci organizace viděli, jak se opice přivázaná provazem s křikem snažila utéct nebo jak zavřené zvíře zběsile třáslo klecí. Někteří chovatelé sdělili, že pokud se zvíře majitele pokusí kousnout, vytrhají se mu špičáky.

