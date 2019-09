Britský stát může na brexitu i vydělat. Propadnou mu opomenutá aktiva zrušených firem

Zatím posledním termínem, ke kterému by měl po několika odkladech proběhnout brexit, je 31. říjen 2019. Má to logiku, protože toto datum zároveň označuje konec mandátu současné Evropské komise. České společnosti, které chtějí kvůli brexitu z Británie odejít, by si s likvidací měly pospíšit, upozornil expert Michael Dobrovolný.

České firmy etablované v Británii zatím na její chystaný odchod z EU reagovaly různě. Některé omezují investice a hledají alternativní trhy, nebo si naopak přímo v zemi založily vlastní společnosti. Ty jsou zpravidla vlastněné ze států, s nimiž má monarchie uzavřené dohody o zamezení zdanění či celní dohody. „Pokud by se ale někteří investoři a podnikatelé v souvislosti s brexitem rozhodli své obchodní aktivity v Británii zcela ukončit, mají nejvyšší čas. Je totiž nezbytné, aby své společnosti řádně zlikvidovali. Znamená to kompletní účetní a daňové i transakční vypořádání majetku a závazků společnosti,“ upozorňuje Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies ze skupiny Apogeo. Jak by mohl vypadat tvrdý brexit? Přečtěte si analýzu britské vlády, která shrnuje nejčernější scénář Postup podle něj není nepodobný tomu v Česku a zabere obvykle tři až šest měsíců. „Likvidační tzv. strike – off & dissolution proces je nutno zveřejnit v jakési obdobě Obchodního věstníku. Pro společnosti registrované v Anglii a Walesu je to London Gazette, pro společnosti zapsané ve Skotsku Edinburgh Gazette a Belfast Gazette pro společnosti registrované v Severním Irsku. Všechny vycházejí jednou týdně,“ vysvětluje Dobrovolný. Manažer připomíná, že britské úřady obecně mají lidský přístup i pochopení, mají ale také dlouhou paměť a jaksi neodpouštějí. Proces je proto třeba absolvovat opravdu řádně. „Ředitelé, likvidátoři i tzv. persons with significant control tak nesou nemalou zodpovědnost. Mohli by se totiž přičinit o další rozmnožení majetku britského státu, která už dnes podle odhadů na tom vydělává v přepočtu přes 52 miliard korun ročně,“ říká Michael Dobrovolný. Od data zrušení se totiž podle něj opomenutá aktiva bývalé společnosti mohou stát „bona vacantia“ čili pozůstalostí bez dědice nebo-li odúmrtí. „Doslovný překlad tohoto latinského termínu zní „volné zboží“, což může znamenat nemovitost, zůstatek na bankovním účtu nebo jiný majetek, který přechází na britskou korunu, protože nemá zákonného vlastníka,“ uzavírá manažer.