Německo na nohou. Celonárodní razie šetří možné daňové úniky

Podezření na daňové delikty dohnalo tento týden v Německu banky a finanční společnosti. Světová média sice upozornila na to, že policie v celostátní razii v osmi bytech, jedenácti pobočkách bank a v kancelářích čtyř daňových poradců a šesti investičních manažerů hledala důkazy o daňových deliktech, ale německé úřady zatím konkrétní jména neuvedly.

Kauza údajně souvisí s tzv. Panama Papers a bývalou „offshorovou“ pobočkou Deutsche Bank na Britských Panenských ostrovech.



Panama Papers jsou dokumenty uniklé z interní databáze právní firmy Mossack Fonseca. Dle veřejně dostupných informací jde o celkem 11,5 milionu dokumentů a 2,6 terabytu dat. Ty v roce 2016 odhalily, že desítky světových prominentních politiků a byznysmenů ukrývají svůj majetek v daňových rájích, aby předešli jeho zdanění ve svých vlastních zemích.

Aktuální razie se uskutečnily ve Frankfurtu nad Mohanem, Bonnu, Cáchách, Düsseldorfu, Erdingu, Kolíně nad Rýnem a Trieru. Státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem uvedlo, že zásah policistů souvisí s podobnou razií, která probíhala v Německu 29. a 30. listopadu loňského roku. Tehdy vyšetřovatelé kvůli podezřením vyplývajícím z kauzy Panama Papers prohledávali sídlo Deutsche Bank. Deník The New York Times ale citoval z prohlášení peněžního domu, který tvrdí, že za možné vazby na daňové úniky nebyly její kanceláře tuto středu prohledávány. „Vyšetřování není namířeno proti Deutsche Bank,“ citoval deník prohlášení. „Deutsche Bank spolupracuje s prokuraturou a dobrovolně předkládá všechny požadované dokumenty,“ doplnil New York Times.

Kauza Panama Papers propukla v roce 2016 a předpokládalo se, že jen za tento rok Detsche Bank prostřednictvím své dceřinné společnosti se sídlem na Britských Panenských ostrovech získala z důvodu daňové ochrany majetku více než 900 zákazníků s obchodním objemem 311 milionů eur (přes osm miliard korun). Server CNBC.com citoval ředitele pro komunikaci Deutsche Bank Joerga Eigendorfa, který potvrdil, že banka bude nyní samozřejmě úzce spolupracovat s vyšetřovateli ve Frankfurtu. Protože je i v jejím zájmu co nejrychleji objasnit veškerá fakta.