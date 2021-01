Češi vzali zavírající britský obchod útokem. Nakupují do zásoby jako šílení, řekla prodavačka

PRAHA/LONDÝN S novoročním dokončením brexitu začaly pro britské obchodníky perné časy. A nejen pro ně. Při exportu do EU narážejí na komplikace se zbožím přímo z Británie i s výrobky, pro něž slouží Spojené království jen jako přestupní stanice. První důsledky už pociťuje i český trh.

Příkladem mohou být tuzemské pobočky řetězce supermarketů Marks & Spencer, které vzali Češi v těchto dnech doslova útokem. Firma totiž v úterý rozhodla, že kvůli pobrexitovým potížím s dovozem všechny zdejší prodejny dočasně uzavře.



Hned ve středu odpoledne se proto třeba před prodejnou M & S v obchodním centru Nový Smíchov v Praze tvořila téměř soustavně fronta. „Lidi blázní. Jakmile se objevilo v médiích, že zavíráme, začali nakupovat do zásoby jako šílení,“ sdělila pro Lidovky.cz asistentka prodejny, která si nepřála být jmenována.



Část regálů přitom kvůli potížím s dodávkami čerstvých potravin zeje prázdnotou už od pondělí. Navíc módní a doplňkové zboží se nesmí prodávat kvůli protiepidemickým opatřením od Vánoc.

„Regály s čerstvým jídlem jsou prázdné kvůli brexitu už několik dní, ostatní potravinové zboží se postupně vyprodává. Ještě ale máme co doplňovat,“ dodala prodavačka. Než řetězec všech 18 tuzemských prodejen uzavře, chce toho prodat co nejvíc – potraviny s dobou trvanlivosti do konce ledna proto zlevnil až o 70 procent, pokračuje i vánoční doprodej.



Clo i při překládce

Jak informoval server Politico, realita po brexitu vypadá jinak, než původně sliboval tamní premiér Boris Johnson. Když s rokem 2020 skončilo přechodné období, kdy se Británie ještě řídila pravidly EU a byla součástí jednotného trhu, hned během dvou prvních týdnů na povrch vyplul nespočet potíží, se kterými exportéři musí v současnosti zápolit. Kromě toho, že se nejedna společnost z různých oborů už nyní potýká s výpadky v dodávkách zboží, plynulý transport ztěžuje řada nových celních pravidel i poplatky.

Ačkoli Johnson původně sliboval, že se celní poplatky nebudou vztahovat na zboží vyvážené z Británie, úlevu od nich nemají firmy, které při transportu využívají Spojené království jen jako „přestupní stanici“ pro zboží.

„Nemůžete počítat s tím, že by brexit byl bez následků... Spojené království už nebude moci být distribučním centrem pro EU,“ sdělil listu The Financial Times nejmenovaný unijní činitel s tím, že si firmy budou muset na novou realitu zvyknout a zboží přes Británii nevozit.

Čerstvé do cíle nedorazí

Právě čerstvé potraviny se kvůli průtahům při transportu zatím ukázaly jako největší problém. Typickým příkladem jsou britští rybáři. Ti teď musejí nově předkládat například certifikáty o zdravotní nezávadnosti, celní prohlášení a další povolení. Kvůli tomu se doprava do místa určení v EU protahuje i o několik dnů, nehledě na dodatečné náklady s tím spojené. Dodávky zboží, které byly dosud vyřízeny za jeden den, zabraly první pracovní týden po definitivním odchodu Británie z EU tři a více dnů.



Mnoho z nich se kvůli nárůstu byrokracie po skončení přechodného období po brexitu rozhodlo vývoz do zemí EU zcela ukončit. Typické langusty, hřebenatky, ústřice, humry či slávky už totiž kvůli novým pravidlům nejsou schopni do zemí EU dodat čerstvé.



„Naši zákazníci se odvracejí,“ řekl agentuře Reuters Santiago Buesa z organizace SB Fish. „Máme čerstvé produkty a zákazníci očekávají, že je i čerstvé také dostanou. Takže teď nenakupují. Je to katastrofa,“ dodal.

Se zpožděnými dodávkami do Česka se podle informací serveru Lidovky.cz od dokončení brexitu potýká také další oblíbený britský potravinový řetězec, Iceland. Naopak britského řetězce Tesco se podle mluvčího Václava Koukolíčka omezování sortimentu z Británie nedotkne.

„Přímo z Británie máme asi necelé jedno procento produktů. Jde o privátní značku Free From, tedy o bezlepkové výrobky. Ani tam jsme zatím nezaznamenali žádné výpadky, protože jsme měli dostatečné množství zboží na skladě. A nemyslím si, že by mělo k výpadku dojít, ale situace se může ještě změnit,“ sdělil Koukolíček s tím, že Tesco čerstvé potraviny odebírá převážně od lokálních dodavatelů nebo dodavatelů v rámci střední Evropy.



Marks & Spencer se i přes problémy s dodávkami k úplnému odchodu z Česka zatím nechystá. Typické britské zboží včetně potravin je už nyní možné dostat online. Kromě spolupráce s Rohlíkem, zahájil minulý týden partnerský prodej v e-shopu Mall.cz, přes nějž prodává oblečení a doplňky. Ani přes e-shop však není dostupné veškeré zboží.