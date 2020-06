Německo opět pustí své občany do ciziny. Pro český turistický byznys to může znamenat polití živou vodou

BERLÍN/PRAHA Hotely, restaurace a firmy z oboru cestovního ruchu, vyhladovělé zhruba tříměsíčním půstem ze strany zahraničních i českých turistů, by brzy mohly dostat tolik potřebný nový vítr do plachet. Tím by mohl být brzký návrat německých turistů, kteří dlouhodobě s velkým náskokem vedou žebříčky návštěvníků ze zahraničí. Navíc se u nás nebojí utrácet. Německo totiž k 15. červnu zruší stopku pro cestování do většiny zemí Evropské unie včetně Česka.

Změny na hranicích: mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem bez omezení, z Německa bez testu Německá veřejnost se po dlouhých diskusích na politické scéně dověděla tuto novinku tento týden. Německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas oznámil, že spolková vláda souhlasila s tím, že od 15. června zruší varování pro cesty do většiny zemí EU, Švýcarska, na Island, do Lichtenštejnska a Spojeného království. Znamená to, že občané Německa budou moci po téměř třech měsících opět neomezeně cestovat do 29 zemí, z nichž velká část ruší svá omezení ke stejnému datu – jako i Česko. Omezení zatím zůstávají u Španělska, které se chce otevřít zahraničním turistům až v červenci, a Norska, jež zatím vyčkává. Do zmíněné poloviny června budou i nadále probíhat policejní kontroly na hranicích s Francií, Rakouskem a Švýcarskem a u příletů z Itálie a ze Španělska. Spolkové ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě dále uvedlo, že kontroly už ovšem nebudou tak systematické a náročné jako doposud. Němci vedou žebříčky Nuda v Česku? Podívejte se, na jaké novinky v létě lákají turistické destinace Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se loni v českých hotelech, penzionech nebo kempech ubytovalo téměř 22 milionů hostů, z čehož 10,6 milionu byli hosté ze zahraničí. „Německu patří první místo jak v počtu návštěvníků a přenocování, tak ve výši celkových výdajů, které u nás během dovolené utratí. Loni se u nás ubytovaly celkem dva miliony německých turistů, tedy zhruba pětina všech návštěvníků ze zahraničí,“ řekla LN mluvčí vládní agentury cestovního ruchu CzechTourism Ivana Vejvodová. Na druhém místě byli loni co do počtu návštěvníků Slováci, kterých přijelo téměř 750 tisíc čili asi sedm procent všech zahraničních hostů v Česku. Nejvíce německých návštěvníků přitom – opět se značným náskokem – pochází ze Saska, někdejší součásti bývalé Německé demokratické republiky. V závěsu za nimi jsou co do počtu občané nejbohatšího člena německého spolku, Bavorska. NĚMCI V ČESKU ■ V loňském roce k nám z Německa přijely 2 075 956 lidí, zhruba pětina všech zahraničních návštěvníků. ■ V českých hotelích a penzionech strávili celkem 5 989 711 nocí. ■ V roce 2018 zde utratili více než 34 miliard korun, loni to bylo podle předběžných údajů ještě o několik miliard více. ■ Nejvíce německých turistů a výletníků míří do Prahy (zhruba 43 procent) a do Karlovarského kraje (19 procent). ■ Nejvíce je zajímají historické a přírodní památky (zejména UNESCO), kostely a duchovní místa, folklorní a pivní události. Zdroj: CzechTourism

Vládní agentura sčítá, stejně jako Český statistický úřad, zahraniční turisty podle toho, kolik se jich ubytuje v hromadných ubytovacích zařízeních. Němci u nás loni strávili celkem zhruba šest milionů nocí, přičemž průměrnou délku pobytu statistici spočítali na 3,9 noci. Zhruba 43 procent Němců loni zamířilo do Prahy. Němci se u nás také nebojí utrácet značné sumy. „Útraty německých návštěvníků vztažené k celkovým příjmům cestovního ruchu tvoří zhruba 21 procent,“ uvedla mluvčí CzechTourism. Němci přitom na rozdíl od turistů ze vzdálených destinací, jako je třeba Čína, neutratí tolik peněz za dopravu, průvodce a další služby, které patří k zájezdu na klíč. Tyto služby totiž díky geografické blízkosti a relativně dobré znalosti naší země nepotřebují. Nejvíce se tedy z jejich návštěvy mohou těšit hotely, penziony a další ubytovací zařízení a také restaurace. „Největší část jejich výdajů spadá do kategorie ubytování a stravování, dále pak nákup zboží,“ potvrzuje Ivana Vejvodová. Němečtí turisté přitom mají rádi kvalitu. Co se týče ubytování, zhruba polovina z nich dala v loňském roce přednost hotelu se čtyřmi hvězdičkami. Z průzkumů, které si CzechTourism nechal zpracovat, vyplývá, že naše sousedy k nám nejvíce lákají kulturní i přírodní památky, zábava a společenský život, ale právě také dostupné ubytování či gastronomie.