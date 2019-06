Chceme vyplácet pojistné plnění do 2 minut, říká šéf nové pojišťovny

Od 1. července zahájí ostrý provoz nová pojišťovna Simplea z finanční skupiny Partners. „Vyplácíme 99 procent pojistných událostí, protože víme, že nic nenaštve lidi tolik, jako když si platí celý život pojištění, a když přijde na lámání chleba, pojišťovna se začne vymlouvat a hledat výjimky,“ říká ředitel Martin Švec. Pojišťovna by dle jeho slov mohla růst tempem asi 20 tisíc získaných klientů ročně.

LN: Se začátkem prázdnin spouštíte vlastní pojišťovnu s názvem Simplea. Proč další pojišťovna? Je pro ni vůbec na trhu prostor?

Pojišťovna zahájila oficiálně činnost již 1. dubna a nyní je v pilotním provozu, který je otevřen třem desítkám poradců. V současnosti máme několik set klientů. Společnost Partners se do založení vlastní pojišťovny pustila, protože nechce být jen distributorem, ale i tvůrcem produktů. Můžeme využít dokonalou znalost trhu a hromadu nápadů, jak produkty vylepšit. Zdaleka ne všechny pojišťovny na to totiž měly chuť nebo prostor. A když už, trvalo to hrozně dlouho. Výhoda je i v možnosti pružněji reagovat na kroky regulátora. Do celé finanční skupiny Partners to přináší víc stability. Jsem přesvědčený, že pojišťovna, která přijde s něčím novým a bude dělat byznys efektivněji, své místo najde. Navíc věřím, že je možné uspět i na přesyceném trhu, když dokážete změnit poměry a nabídnout lepší produkt než ostatní.

LN: Na co konkrétně se budou moci lidé přes Simpleu pojistit?

Základem je dlouhodobá ochrana klientova příjmu – proto se soustředíme na kvalitní pojištění pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. Doplňkovými riziky je pojištění pro případ trvalých následků a pojištění pro případ závažných onemocnění.

Martin Švec V pojišťovnictví pracuje od roku 2008. Nejprve v Kooperativě, později v pojišťovnách Aviva a MetLife.

Od samého počátku vedl projekt založení pojišťovny Simplea.

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor finanční a pojistná matematika.



LN: Bude se pojišťovna soustředit jen na nabídku životního pojištění? Proč?

Simplea je životní pojišťovna a ze zákona ani nemůže nabízet neživotní pojištění. Nebudeme ale nabízet produkty s investiční složkou ani kapitálové životní pojištění. Soustředíme se na rizika, peníze na stáří patří do přímých investic nebo penzijního spoření.

LN: Budou ve smlouvách nějaké výluky?

Ano, je jich ale pár a jsou to ty, které nikoho dneska nepřekvapí. Navíc je máme všechny na jednom místě, takže klient je nemusí hledat po různých místech klientské dokumentace. Simplea nemá žádné pojistné podmínky, jenom jednu přehlednou smlouvu na pár stránek. Každý klient tedy přesně ví, na co je pojištěný. Toto mi přijde jako velký posun oproti současnému stavu, kdy klient dostane desítky stran pojistných podmínek, což je čtení dobré tak pro právníky.

LN: Plánujete rozšířit nabídku pojišťovny i o neživotní pojištění?

Jak jsem řekl, ze zákona musí být životní a neživotní pojišťovna oddělená (nevztahuje se to ale na pojišťovny které byly před vstupem ČR do EU jak životní, tak neživotní, říká se jim kompozitní – ty můžou nadále fungovat dohromady - pozn. red).

LN: Kde si vůbec lidé budou moci pojištění sjednat? Půjde to přes telefon či internet, nebo budou muset někam zajít?

Především přes finanční poradce Partners, ale do budoucna plánujeme také online prodej. Stále platí, že životní pojištění se nekupuje ale prodává. Je jen málo lidí, co cítí jeho potřebu.

LN: Mluvíte o využití moderních technologií při budování této pojišťovny. V čem konkrétně?

Hlavně jde o digitalizaci a robotizaci většiny procesů – proto jsme se rozhodli postavit úplně nový administrativní systém, protože systémy, na kterých jedou stávající pojišťovny, jsou staré desítky let a moc toho neumí. Toto nám dává obrovskou flexibilitu, a to především s výhledem do budoucnosti. Teď připravujeme automatizaci procesu likvidací – chceme časem vyplácet pojistné plnění do 2 minut. Obecně v této oblasti je před námi realizace spousty dalších zajímavých nápadů. V dnešním slangu bych řekl, že jsme fintechová pojišťovna – IT je také největší oddělení v celé pojišťovně.

LN: Jak vnímáte konkurenci jako je například Mutumutu? Mluví se i o dalších podobných připravovaných projektech?

Já jsem rád, že se objevují i další noví hráči. Svědčí to o tom, že i ostatní tu vidí prostor pro nové věci. A pro nás to může být inspirace, jak některé věci dělat, nebo je naopak nedělat.

LN: Kolik plánujete získat klientů do konce roku? Kolik pak za další rok?

Chtěli bychom mít tak 20 tisíc nových klientů ročně.

LN: Kolik jste do projektu investovali? Kdy čekáte, že se Vám to vrátí?

Celková investice je ve výši 350 milionů korun. Náklad je ale nižší, neboť velká část z této částky představuje solventnostní kapitál, který společně se zajištěním od předních světových zajišťoven zabezpečuje dostatečnou stabilitu pojišťovny. Návratnost je 8 až 10 let.

LN: Simpleu jste chtěli spustit už na začátku letošního roku? Co se zadrhlo, respektive proč ČNB s udělením licence otálela ?

Ani bych neřekl, že se něco zadrhlo – věděli jsme, že začátek roku je ambiciózní plán a v takto velkém projektu nepovažuji tři měsíce za velké zpoždění. Ono moc tuzemských pojišťoven tu za poslední dobu nevzniklo, životních už vůbec ne, a navíc za posledních několik let přibylo hodně legislativy. Žádost včetně příloh měla přes tisíc stran což společně s komplexností instituce jako je pojišťovna zabere hodně času. Získání licence za jeden rok považuji za velký úspěch.