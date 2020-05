Čínský export v dubnu navzdory koronavirové krizi vzrostl. Analytici přitom očekávali velký propad

Peking Čínský export se v dubnu navzdory koronavirové krizi meziročně zvýšil o 3,5 procenta. Zaznamenal tak první nárůst v letošním roce. Vyplývá to ze čtvrtečních údajů čínského celního úřadu. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali propad o 15,7 procenta po březnovém poklesu o 6,6 procenta.

Vyhlídky pro čínský export nicméně podle analytiků zůstávají nepříznivé, protože koronavirová krize stahuje světovou ekonomiku do recese. Analytici ze společnosti Nomura například předpokládají, že export se ve druhém čtvrtletí propadne o 30 procent po poklesu o 13,3 procenta v prvním kvartálu.



„Dubnový vývoz mohli podpořit exportéři, kteří se snažili nahradit výpadky z prvního čtvrtletí,“ uvedl analytik Louis Kuijs ze společnosti Oxford Economics. „V krátkém období by však měl export výrazně oslabit, protože klíčoví obchodní partneři Číny se propadají do hluboké recese,“ dodal. Předpověděl nicméně, že ve druhém čtvrtletí by měla globální poptávka oživit.



Čínský dovoz se v dubnu meziročně snížil o 14,2 procenta. To představuje nejprudší pokles od ledna 2016. Obchodní přebytek Číny vzrostl na 45,34 miliardy dolarů (1,14 bilionu Kč) z březnových 19,93 miliardy dolarů. Analytici přitom očekávali pokles na 6,35 miliardy dolarů.