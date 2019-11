Členství v řemeslnickém cechu není samozřejmé. Zákazníkům to může napovědět

Malířů je nedostatek, navíc mezi těmi, kteří se řemeslu věnují, nejsou zdaleka jen ti nejšikovnější, varují experti. Pro zákazníky může být návodem členství řemeslníka v profesním cechu.

„Profesní řemeslné cechy jsou nejlepší garancí kvality práce řemeslníků. Stát se jejich členem není zcela samozřejmé, uchazeči prochází prověrkou, při níž musí prokázat odborné vzdělání, zkušenosti a také renomé. Pro zákazníka jsou pak tito lidé mnohem vyšší zárukou kvalitně odvedené práce,“ tvrdí šéfka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová.

Asociace zastřešuje projekt Fandíme řemeslu, k němuž se připojilo přes 20 cechů a řemeslných společenstev z nejrůznějších oborů.

„Není výjimkou, že řemeslníkem se stane člověk až poté, co dosáhl úspěchu v jiném oboru, kde mu ale práce nepřinášela dostatečné uspokojení,“ upozorňuje na nijak ojedinělý jev garant projektu Josef Jaroš, většinový vlastník české poradenské skupiny Apogeo.

Šťastný malíř šťastných interiérů

To je i příklad Jaroslava Vozába ze Sezemic na Pardubicku. Absolvent sportovního gymnázia a vyšší odborné školy elektrotechnické opustil ve svých 38 letech, tedy před pěti roky, místo programátora.

„Opustit ‚jistou‘ a dobře placenou práci bylo jedno z nejtěžších a zároveň nejlepších rozhodnutí mého života,“ svěřuje se Vozáb. „Nyní jsem šťastným malířem šťastných interiérů. Miluji svoji práci. Zjistil jsem, že člověk může dělat opravdu dobře jenom to, do čeho vloží svoje srdce,“ tvrdí.

Z pohledu rozumu mu prý nic nechybělo. „Jenže mně můj životní styl nedával smysl. Trápil jsem se. Když už to nešlo vydržet, odskočil jsem si na pár měsíců někam hodně daleko, na Nový Zéland, do Jižní Ameriky. Pak ale přišly děti a útěky do dálek začaly být obtížnější. Pocit marnosti se stupňoval. Kdybych ho nadále přehlížel, nejspíš bych se proměnil v necítící ‚živý‘ automat,“ vzpomíná bývalý programátor.

Pro řemeslo se nadchl poté, co vymaloval vlastní dům. Učil se sám pomocí učebnic pro malířská učiliště. Trénoval na sololitových deskách a zakázkách pro známé. Vedle toho absolvoval různé kurzy a školení od výrobců barev.

Brzo si získal jméno tím, že se nebojí náročnějších technik, zvládá třeba takzvaný benátský štuk, proto jsou jeho zákazníci ochotni počkat si právě na jeho vymalování třeba i přes čtvrt roku po objednání.

Jako řemeslník vydělá třikrát víc

„Co se týká finanční stránky, tak z toho jsem měl trochu obavy, ale vlastně hned od samého začátku jsem byl mile překvapený, že si vydělám malováním to samé, nebo i trochu více,“ přiznává Jaroslav Vozáb.

„Postupem času, kdy jsem práci začal zvládat rychleji a efektivněji a získal jsem větší sebedůvěru, se to změnilo do stávajícího stavu, kdy si běžně vydělám jednou tolik, a když se sejdou ‚dobré‘ zakázky, tak i třikrát tolik, než jako programátor. Takže mohu například být o všech prázdninách doma s dětmi a nevadí, že během té doby nemám žádný příjem,“ dodává.