Covid tlačí v Česku firmy, aby omezily open space, možné semeniště viru

Praha Pandemie možná přiblížila soumrak rozměrných kanceláří typu open space, které sdílejí desítky zaměstnanců. Dle expertů jsou totiž semeništěm virů.

„V open space kancelářích, kde se vzájemně mísí vzduch mezi všemi kójemi, určitě může snadno k přenosu nákazy docházet. Z hlediska šíření respirační infekční nemoci představuje oddělení kójí jen malou ochranu před největšími kapénkami,“ řekl pro Lidovky.cz virolog Jiří Černý z České zemědělské univerzity.



Současná situace do jisté míry urychlí proměnu. Přeplněné sály mohou vystřídat menší kanceláře, zelenou dostane i práce z domova. Případně „hybridní“ systém, kdy lidé zčásti pracují z domu a jen pár dní v týdnu jsou přímo v kanceláři.

Byť aktuálně probíhající koronavirová pandemie přiměla řadu lidí a firem k přechodu na práci z domova, a kanceláře proto teď zejí prázdnotou, jejich majitelé či pronajímatelé se případného nezájmu o prostory neobávají. Vědí, že zaměstnanci se do nich vrátí, někde se však promění uspořádání jejich pracoviště. Větší míra soukromí se časem stane nezbytností, jednotlivec získá víc metrů čtverečných, přibudou oddělující příčky a třeba i značení prostoru na kobercích.

„Svět se mění a s ním i my a naše pracoviště. Jde však jen o začátek změn, jež v našem odvětví teprve nastanou,“ řekla Jana Gerhátová, manažerka společnosti Business Link, která nabízí kancelářské prostory v pražských Holešovicích. Ještě než pandemie vypukla, byly prý na trhu hitem nabídky s krátkou dobou pronájmu a flexibilním přístupem do pronajatých kancelářských prostor. Gerhátová očekává, že zájem o tato řešení bude nadále růst.

„Vzhledem k potřebě kombinovat práci na dálku s prací v kanceláři vzroste popularita takzvaných rotačních balíčků, jež zaměstnavatelům poskytují více přístupových karet, než jaký je počet pronajatých pracovních míst. Pro zaměstnavatele je takový systém velmi pohodlným a především levnějším řešením,“ uvedla.

Podobně to vidí i Karel Pelán, manažer společnosti Regus, jež vlastní největší síť kanceláří a coworkingových prostor na světě. „I nadále budou firmy využívat kanceláře, avšak na rozdíl od zažité praxe, kdy komplet sídlily na jedné adrese, nabídnou zaměstnancům možnost pracovat z více lokalit včetně home office,“ sdělil LN. Dle něj se změna v tomto duchu na trhu už odehrává. „Firmy nabízejí přebytečné prostory a k nám přicházejí s požadavky flexibilně využívat naše prostory jako záložní pracoviště pro rozdělené týmy,“ uvedl.

Změn, jež souvisejí s úderem koronaviru, si již všímají i personální agentury. Uchazeči o práci při pohovorech žádají o možnost home office. „Pokud mi zaměstnavatel neumožní pracovat z domova alespoň jednou do týdne, nabízené místo nepřijmu. V dnešní době by tato forma práce měla být naprostým standardem,“ řekla pětadvacetiletá Edita z Prahy, jež hledá místo v administrativě. „Rozhodně se nezavřu na půl života do open space. To už je podle mě přežitek,“ dodala.

Mocný argument

V Praze přitom v tomto původně americkém modelu s kořeny v osmdesátých letech minulého století působí nyní zhruba 80 procent všech kancelářských pracovníků. Podmínky pro práci v natěsnaných officech kritizují dlouhodobě, teď získali argument: pandemie ukázala, že to jde i jinak.

Podle studie think tanku IDEA při CERGE EI, společném pracovišti Národohospodářského ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy, by mohla z domova dělat až třetina tuzemských pracovníků. Mezi vysokoškolsky vzdělanými a těmi vykonávajícími kvalifikované profese je to až dvojnásobek. V mezinárodním srovnání však Česko zaostává.

Podle spoluautora studie Marka Šedivého je potřeba, aby poptávce po práci z domova šly naproti i legislativa, firmy a modernizace technologií. Ostatně právě legislativa v této oblasti u nás pokulhává, přitom vláda dle informací serveru Lidovky.cz žádným novým zákonem, který by práci z domova podpořil, naproti nejde. A tak zatímco firmy při home office ušetří na nákladech, zaměstnanec to má obráceně. Elektřinu, vodu či připojení na internet si většinou hradí sám, ušetří jen za dopravu.