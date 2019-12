Dárky pořídíte i na Štědrý den. Kdo chce mít ale jistotu, měl by objednávat do 16. prosince

PRAHA Každý rok se najde dost těch, kteří nechají nákup vánočních dárků skutečně na tu úplně poslední chvíli a do obchodů se vypraví až na Štědrý den. Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) přitom alespoň část dárků plánují pořídit letos v nějakém e-shopu čtyři z pěti uživatelů internetu. Největší tuzemští online prodejci Alza či Mall přitom letos garantují, že zákazníci, kteří si dárky objednají nejpozději 22. prosince, je obdrží ještě druhý den.

„Jako nejbezpečnější způsob při nákupech na poslední chvíli doporučujeme zvolit osobní vyzvednutí v našich prodejnách Mall Shop. Zákazníci mohou objednávat téměř do poslední chvíle před Štědrým dnem – garantujeme dodání objednávek z 22. prosince, ty si budou moci vyzvednout následující den,“ uvedla Pavla Hobíková, mluvčí Mall.cz.

Ostatně obchody i přepravci již několik měsíců před Vánoci najímali tisíce pracovníků, aby vánoční shon zvládli bez větších problémů.

Prodloužená otevírací doba

„Alza garantuje doručení zboží na skladě přes vlastní dopravu AlzaExpres či do AlzaBoxů ještě u objednávek z 22. prosince. Vlastní dopravu AlzaExpres provozujeme v Praze, Bratislavě, Ostravě a nyní jsme ji rozšířili,“ upřesnila mluvčí firmy Patricie Šedivá.



Obchod navíc v týdnu od 16. do 23. prosince prodlouží v některých svých provozovnách otevírací dobu do desíti hodin večer a v centrále v Holešovicích dokonce do půlnoci. Na Štědrý den pak bude otevřeno od osmi hodin ráno až do poledne.

„V případě, že si zákazník objedná zboží 23. prosince, ještě 24. prosince si je může vyzvednout v našich prodejnách v Praze, v Brně a v Ostravě. Doručení přepravními společnostmi do Vánoc garantujeme při objednání do 20. prosince,“ uvedl Radek Ondrášík, marketingový ředitel online prodejce kosmetiky a parfémů společnosti Notino.

Co se týče obchodních center, v těch dárky lidé seženou i během Štědrého dne, musí ovšem vyrazit dopoledne. Ten, kdo si zboží nechá z internetového obchodu poslat přes jednu z mnoha doručovacích služeb, ať už jde o Českou poštu, či přepravce jako PPL, GEIS, DPD, Zásilkovna a mnozí další, by neměl už moc váhat.

„Pro klidné Vánoce je nejzazším termínem pro objednání pondělí 16. prosince. Pro urychlení doporučujeme nakupovat v ověřených e-shopech, volit platbu kartou online a zboží si vyzvedávat osobně na odběrných místech e-shopů nebo dopravců,“ říká Marek Dobrý, manažer značky největšího nákupního portálu a srovnávače cen Heureka.cz.

Samotní dopravci jsou přitom optimističtější. Ostatně například Česká pošta letos ve snaze předejít možným zpožděním během vánočního shonu poptávala přes pět tisíc pracovníků. A třeba zásilková služba DPD v tuto chvíli využívá po celé republice služeb asi 1100 kurýrů, přičemž běžně v roce pro ni dělá zhruba o 250 lidí méně.

Pošta doručuje i o víkendu

V případě České pošty, pokud jde o zásilku do Balíkovny či balík na poštu, by mělo být zboží z e-shopu podáno do 20. prosince. Pokud si chce nechat zásilku zaslat přímo na adresu do ruky, musí být zásilka podána do 19. prosince.



„Je potřeba počítat s tím, že tyto rozhodné dny jsou termíny, do kdy je nutné předat zásilky České poště. Při objednávce na e-shopu je proto nutné dále připočítat čas, který e-shop potřebuje ke zpracování požadavku a k předání balíků do přepravy České pošty,“ říká pak mluvčí České pošty Matyáš Vitík s dovětkem, že pošta bude letos doručovat i o předvánočních víkendech 14. až 15. a 21. až 22. prosince.

To se přitom příliš neliší od soukromých přepravců. „Nenechávejte objednávání dárků na poslední chvíli. Objednávejte tak, aby váš dárek odešel z e-shopu ideálně do 17. prosince. I po tomto datu samozřejmě doručujeme standardně, ale roste riziko, že právě ten váš dárek do svátků nedorazí,“ varuje Lukáš Novotný, obchodní ředitel Geis Parcel.

A například společnost DPD doporučuje, aby byly balíky předány k dopravě nejpozději 18. prosince.

Největší nápor začne za týden

Někteří soukromí přepravci pak tvrdí, že dárky dovezou i při pozdějších objednávkách. „Letos doporučujeme e-shopům, aby nám zásilky předaly nejdéle 19. prosince, pokud je dovezou až na podací depo, pak o den déle, 20. prosince. Samozřejmě ale vyvineme maximální úsilí, abychom doručili do Vánoc i zásilky podané po tomto datu,“ tvrdí Ondřej Žák, výkonný ředitel Zásilkovny.



Podle analýzy společnosti Balikobot.cz, která zajišťuje firmám automatickou expedici a přímé napojení na 22 přepravních služeb, bude odeslán největší objem zásilek už za týden. „Z analýzy 1500 firem, které používají při expedici zásilek Balíkobot, vyplývá, že nejvyšší denní objem zásilek bude mezi 9. a 15. prosincem. V každém roce byl nárůst ve vánočním období minimálně dvojnásobný, letos počítáme ještě s vyšším násobkem,“ uzavírá Martin Šauer, jednatel Balikobot.cz.

Také podle Asociace pro elektronickou komerci se nejvíce v e-shopech utratí v období mezi 9. a 15. prosincem, kdy by se měl celkový obrat českých e-shopů vyšplhat k šesti miliardám korun.