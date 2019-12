Nocleženky, příspěvky na charitu či krmení do útulků. Jak pomáhají designéři na Vánoce?

Co si přejí pod stromeček a s kým slaví Vánoce? A kdo z nich pomáhá zvířatům či lidem, kteří to potřebují? Jak vlastně slaví vánoční svátky čeští designéři? Zeptali jsme se několika z nich.

1) S kým a kde budete letos slavit svátky?

2) Pomohli jste někdy někomu, protože byly Vánoce (koupili jídlo do útulku, šli do domova seniorů si s někým popovídat)?

3) Co si přejete pod stromeček?





Nastassia Aleinikava, šperkařka

1) Letos budu mít Vánoce opravdu výjimečné. Tradičně slavíme Vánoce doma s manželem, často s námi slavil i náš kamarád španěl Moises, který na svátky nejezdil zpět do daleké Galecie kvůli práci. Před dvěma lety se do Španělska ale vrátil a byli jsme na Vánoce ve dvou. Tento rok nám přinesl dceru Elsu, a tak budeme zase tři!

2) Nikdy jsem nikomu nepomohla kvůli tomu, že byly Vánoce. Na Vánoce ale vždy myslím na ty, kdo pod stromeček dostává šperky z mé výroby a doufám, že jim přinášejí radost.



3) Přeji si, abychom měli více času na sebe, na rodiny, na kamarády, někdy na poctivě provedenou práci, ale to se pod stromeček dát nedá.

Lucie Kutálková, LEEDA

1) Hlavně s manželem a dcerou Karlou, taky sestrou a její rodinou a naší maminkou a jejím přítelem. Doufám, že bude čas se setkat i s kamarády.

Lucie Kutálková

2) Pravidelně kupuji nocleženky od Armády Spásy nebo přispívám Lékařům bez hranic. Tento rok se Leeda propojila s Humanitární organizace ADRA a jejich akcí „Pomáhejte s námi, vánočními dárky“. Budou u nás k zakoupení dárkové certifikáty a jejich plná cena jde dle výběru zákazníka na tyto projety – zajištění vody v Etiopii, vzdělání nejchudších dětí v Bangladéši nebo rozvoj dobrovolnictví u seniorů a dětí v ČR. Snažím se ale dělat smysluplné věci celoročně.



3) Na světě je příliš mnoho zbytečných věcí, takže pokud něco opravdu nepotřebuji, preferuji výlety, zážitky nebo wellness všeho druhu, ale hlavně společně strávený čas. A taky abych Karle stihla ušít ty červené tylové šaty, o které mimo stanu a spacáku Ježíškovi napsala. Číst zatím neumí, takže to sem můžu napsat…

Petra Lorencová

1) Letošní Vánoce budu slavit u svých rodičů společně s mým přítelem, sestrou Luci a jejím přítelem. Už se strašně těším až se všichni sejdeme užijeme si společné chvíle.

Petra Lorencová

2) Snažím se pomáhat po celý rok, nejen když jsou Vánoce. Věřím, že i drobnost dokáže vykouzlit úsměv na tváři a zlepšit někomu den. To už praktikuji několik let a každý den se snažím udělat nejen svým blízkým něčím radost. Stačí maličkost jako usmát se na ně na ulici, pochválit prodavačce brýle nebo vůni, pomoci v tramvaji důchodcům s taškami či si s nimi povídat a zkrátka se o ostatní zajímat. Samozřejmě Vánoce ale nabádají k větším skutkům, a proto pravidelně věnuji své oblečení na charitu a přispívám na ňamky pro pejsky do útulku. Tento rok bych navíc chtěla vzít pejsky také na procházku.



3) Asi to bude znít jako klišé, ale čím jsem starší, tím víc se těším hlavně na řízky a salát. Zatím jsem nad tím moc nepřemýšlela, dopis Ježíškovi budu psát až zítra! Ale myslím, že mě potěší cokoliv, rodina mě zná lépe než já a vždycky se trefí! Pokaždé mi však udělá velkou radost letenka nebo nějaký výlet či zážitek!

Karolina Krezlová

1) Se všemi svými blízkými a rodinou, hodlám letos všechny navštívit. Taky se chci věnovat našim koníkům, přes rok jsem je dost zanedbávala.

Karolína Krezlová

2) Já nemám pomoc spojenou pouze s Vánocemi. Například na své narozeniny jsem místo dárků uspořádala sbírku, kam mí přátelé přispěli. Šla na vývoj technologie čištění moří. Je důležité si pečlivě vybrat, kam financemi přispějete. Osobně jsem silně proti kampaním působícím na city, například s obrázky malých dětí. Mám pocit, že kolikrát pod záštitou pomoci spíše upravujeme život místních podle našich představ, například se toto děje v Africe. Mimo to, pomáhat lze každý den. Pustit starší sednout, usmát se na někoho, malým dárečkem někomu blízkému, případně jen vlídnými slovy, či si jen začít vybírat lokální zboží a výrobky, čímž pomáháme víc, než si uvědomujeme.



3) Bude to znít naivně, ale přála bych si, aby se lidé víc usmívali a aby si více lidí uvědomilo, jak zatraceně dobře se zde v Čechách máme.

Michaela Tlustá (Mikela da Luka)

1) Doma v Řevnicích v kruhu nejbližší rodiny.

2) Bez ohledu na Vánoce si čas od času povídám s lidmi bez domova, kupuji Nový prostor, beru stopaře atd. A konkrétně v období Vánoc již několik let pravidelně kupuji nocleženky.

3) Pohodu, klid a vůni lahodící mému nosu.

Jitka Klett

1) Letošní svátky budou tento rok pro mě a mou rodinu speciální. I když budu slavit Štědrý večer se svými rodiči, manželem a našimi dětmi v rodinném kruhu, o prvním svátku vánočním se již společně s našimi přáteli přesuneme do Karibiku, kde pocestujeme a vychutnáme si tento čas jinak než obvykle a zároveň přivítáme výjimečný rok 2020.

Jitka Klett

2) Pomáhám lidem kolem sebe po celý rok. Jsem si vědoma, že čas Vánoc je jak pro mě, tak pro ostatní takové citlivější období, a tak se ještě více snažím věnovat své rodině a svým blízkým.



3) Vánoce jsou pro mě spíše symbolem toho, že chci něco hlubokého prožít. Materiální přání si naplňuji během celého roku, a tak to nejdůležitější, co chci pod stromečkem vidět, je radost mých dětí a rodiny.

Pavlína Fričová

1) S rodinou doma v Praze. Nic na světě bych za to nevyměnila.

2) Přímo kvůli Vánocům jsem ještě nikomu nepomáhala. Na útulky přispívám celoročně, plánuji opět nakoupit nocleženky pro bezdomovce a darovat teplé oblečení.

3) Překvapení.

Silvie Prokešová

1) Jako každý rok se vracím na místo činu do Liberce za rodinou. Po štědrovečerní večeři a doplnění ponožkových zásob máme sraz s přáteli. Většinou to končí bujarou oslavou našeho shledání a následuje domácí léčba kocoviny maminčiným vývarem.

Silvie Prokešová

2) Snažím se lidem pomáhat průběžně celý rok. V zimě kupuji nocleženky, starší zboží dávám na charitu. Jsem v registru dárců kostní dřeně. Povídám si s bezdomovci, protože je to pro jejich důstojnost často důležitější, než jim dát peníze. Vyslechla jsem spoustu příběhů a často v nich figuruje špatná souhra náhod a jiná startovací čára, než jsme měli my. Prostě by bylo hezký, kdyby se k sobě lidi chovali pěkně nejen na Vánoce.



3) Nic. Mám vše, co potřebuji. Maximálně si udělám radost na Dyzajn marketu a podpořím některou z českých návrhářek. Jinak po čem baží srdce mé je převážně nehmotné.

Kristina Synek, Syn v pohybu

1) S manželem, dcerou, mámou a tátou. U rodičů doma, tam kde jsem vyrostla, jinak si to ani nedokážu představit.

Kristina Synek

2) Nakoupila jsem jídlo do potravinové banky... A rozhodně to budu dělat častěji!



3) Žádné hmotné dárky si vlastně nepřeji. Chci jen zdraví pro své děti a blízké.

Daniela Ettlerová

1) S manželem, našimi třemi dětmi a mou maminkou, tam, kde je nejlíp - u nás doma.

2) Přispíváme pravidelně různým organizacím po celý rok, takže máme Vánoce pořád.

3) Zdravé a šťastné děti.

Anna Bolha a Alžběta Žáková, Corpus

1) S rodinou. Mimo ruch velkoměsta. Ach... už se těšíme!

Anna Bolha a Alžběta Žáková, Corpus

2) Ne. Nepomáháme, protože jsou Vánoce a lidé se k sobě bývají laskavější. Snažíme se pomáhat celoročně. V příštím roce bychom tímto směrem rády posunuly také Corpus. Ukrojily si z našeho výdělku, abychom tak mohly přispívat tam, kde je potřeba.



3) Abychom se pod ním za rok zase všichni sešli.

Gábina Páralová

1) Letos budeme s mojí dcerou slavit Vánoce u rodinných přátel v Křenovicích. Klasické krásné Vánoce se všemi zvyky a půlnoční mší v místním kostele.

Gábina Páralová

2) Pravidelně posílám peníze na charitu a zúčastňuji se charitativního VIP Bazaru ve Vaňkovce, kam dávám svoje modely.



3) Pokud vyjedou na koncertní turné Depeche Mode, tak rozhodně vstupenku na jejich koncert a nejlépe pod pódium.

Ivana Follová

1) Vánoce slavíme už počtvrté čtyřgeneračně.... Tedy prarodiče + rodiče + děti + vnoučata. Je to psychicky poněkud náročné, ale ta radost a společný čas za to stojí!

Ivana Follová

2) Přispívám na vánoční bazary, na splněná přání dětí z dětských domovů.



3) Přeji si, aby se nikdo nezhroutil, stařečci aby nepadli, vnoučata nevřískala… Manžel nekouřil a koupil mi svěží parfém.... A abychom se potkávali ve společnosti s respektem a tolerancí, s moudrostí a nadšením.