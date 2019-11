Jak bydlí designéři: bicí v obýváku, nábytek z Vietnamu a kuchyň jako středobod bytu

Nejlépe se designérka Mimi Lan Nguyen cítí v kuchyni, nejčastěji zde totiž odpočívá. „Bavíme se tu o dovolené, příjemných i méně příjemných zážitcích, děláme zde domácí úkoly a tak dále,“ říká.

Před 11 lety byt zrekonstruovala a myslela si, že kuchyň zůstane pouze kuchyní, dnes říká, že ani obývák nepotřebuje. Všechny důležité záležitosti rodina probírá právě v kuchyni. „Náš obývací pokoj již několik let slouží jako „pánský pokoj“, kde má můj muž kytaru a syn své bubny. Jestli budeme mít v budoucnu jiný byt, tak obývák určitě zruším a z kuchyně a předsíně vytvořím společný prostor,“ usmívá se designérka.

Ze všeho nejraději má doma ale postel. „Nejsem jediná, milují jí naše děti, děti našich sousedů i pes souseda. Náš kocour ji dokonce považuje za vlastní. Bohužel je již tolik opotřebovaná, že je skoro celá zničená. Brzy si budeme muset pořídit novou,“ vypočítává.

Nábytek i z Vietnamu

„Ráda kombinuji rodinný nábytek, například skříň mám od tety manžela, Věry, židle v kuchyni jsou od dědy manžela a ostatní mám od značky Ton. Stůl je ze starožitnictví, zrcadla jsem zase převezla z Vietnamu, ano. Starý originální větrák je také z Vietnamu. A pozor, je funkční! Některé doplňky jako záclony nebo kuchyňskou linku jsem koupila v IKEA, jelikož se rychle spotřebují a nevyplácí se do nich investovat více peněz. Nikdy bych však v IKEA nenakoupila obrazy. Podle mě je lepší mít prázdné zdi než fotografie nebo obrazy, které se prodávají jako brambory nebo mléko,“ říká Nguyen.

Nejraději má právě skříň od tety Věry, na kterou narazila u tchána na chalupě. Ten ji vzal a přivezl do Prahy. „Zaplatila jsem si malíře, aby ji vrátil do původního stavu. Víte, spoustu věci máte u sebe a ani o tom nevíte, stačí být trochu vnímavější a uvidíte spoustu skryté krásy,“ doplňuje.

A jak to má s odloženými věcmi u popelnic? „Já je nesbírám, ale můj muž ano. Máme doma super kazeťák i video přehrávač, který manžel našel cestou domů z hospody. Ale skoro ho nepoužíváme. Nemám ráda, když jsou doma věci, otravuje mě to. Chci mít doma co nejméně věcí. Preferuji obrazy, knihy a živé rostliny. Také nechci vlastnit příliš nábytku. Člověk by za den ani nestihl posedět na gauči, válet se v ložnici nebo sedět na židlích u jídelního stolu,“ říká na závěr.