Jak bydlí designéři: postel z palet, minimalismus a velká mapa

Designér Lukáš Matějček bydlí v pražských Vršovicích se spolubydlícím, fotilo se tedy pouze u něj v pokoji. „Od popelnice jsem si ještě nikdy nic nevzal, nedělal jsem to nikdy, ani doma jsme to nedělali, ale když se nad tím teď tak zamýšlím, není to špatný nápad a rozhodně se budu na věci u popelnic soustředit mnohem více než dřív,“ říká.

V bytě se nejlépe cítím v posteli, kdy si dělám čas čas sám pro sebe, pustím si třeba seriál, čtu si, nebo jdu jednoduše spát. Když jsem v klidu a nemusím pracovat, jsem zalezlý v ní. Je to pro mě největší relax.

Doplňky si do bytu moc nekupuju, ale když už něco potřebuju, tak kupuju něco z druhé ruky. Staré věci hledám třeba ve facebookové skupině Marketplace. Takhle vybírám věci i k nám do obchodu. Teprve, když tam nic nenajdu, tak jdu například do IKEA nebo na designmarkety. Ale rozhodně netrávím v obchodech moc času a neprovozuju „nákupní turismus“, kupuji si jen to, co opravdu potřebuji.

Nejraději mám postel, kterou jsem si sám ohobloval, navrtal, přivezl z Ostravy a vyrobil jsem ho. Je to kus nábytku, ke kterému mám opravdu citlivý vztah.