Jak bydlí designéři: vintage kousky, obrovský gauč a porcelánové sety po babičce

Módní návrhářka Denisa Dovala bydlí v pražských Nuslích. A je tu spokojená. „Před nedávnem jsem si koupila opravdu obrovský gauč, který, musím se přiznat, teď naplno využívám. Jen práce v něm jde trochu pomaleji,“ říká.

Úplně nejraději má v bytě módní návrhářka své oázy. „Vytvořila jsem si je ze vzpomínkových předmětů, jako jsou fotografie, památky z cest, knihy.“

A dodává, že jejich výběr ale proběhl náhodně. „Nejraději mám věci, které dostanu od babiček, případně si je dotáhnu z rodinného domu. Například to jsou křišťálové vázy, stylový gauč po babičce nebo porcelánové sety. Pokud však něco někde nakupuji, dávám přednost náhodným emotivním láskám na první pohled,“ usmívá se. A dodává: „Vintage věci zbožňuji. V podstatě jsem tak trochu řešila některý nábytek v mém studiu, ale ne vše za každou cenu.“

A k jakému kusu nábytku má nejvřelejší vztah? „Shodou okolností to není nic v mém bytě, ale ve studiu. Je to starožitné pozlacené zrcadlo, které jsem vykomunikovala na internetovém bazaru. Navíc již dlouhou dobu se chystám zrovna takové koupit z druhé ruky i domů. V bytě je to můj gauč od babičky, který mám v pokoji pro hosty. Dlouho jsem ho ale měla v obýváku. Avšak i když je strašně stylový, byl tak nepohodlný, tvrdý, že pro ‚lelkování’ před televizí jsem si musela pořídit jiný,“ dodává.