Jak bydlí designéři: byt se zahradou, ušákem a saunou

V Praze bydlí v bytě se zahradou se svou rodinou. Když bydlení hledal, nechtěl o kus své vlastní zeleně přijít. „Tím, že jsme požitkáři a dlouhodobě inklinujeme k domu, tak se snažíme neochudit o nic, co bychom v bytě vyloženě nemohli mít, tak jsme si pořídili byt v Praze, ale se zahradou,“ říká designér Jakub Kofroň.

Velkým benefitem bytu byla i protorná „místnostů, kam s manželkou nakonec umístili úložné prostory a saunu. „Zahradu a saunu využíváme rádi pro osobní relax. Zahradu od jara, když je teplo pro grilování s přáteli a výhledem do zeleně a saunu v podzimních večerech a když jsme něčím “dobití”. A velmi rád mám naši ložnici, která má francouzské okno s výhledem ven, na což je při rozkvětu a hezkém počasí krásný pohled a lépe se vstává,“ ukazuje Kofroň.

Nejlépe se v bytě cítí v kuchyni. „Vzhledem k tomu, že si rád povídám s trochou odstupu a u hlubokého stolu, který nám prostor neumožňoval, tak to supluji v kuchyni na lince. Máme kuchyň do L a na to napojený jídelní stůl v podobě „pod” baru. Je to místo, které mi v poměrně malém bytě umožňuje příjemně komunikovat, ať už s manželkou nebo přáteli a návštěvami. Zároveň je to místo, kde mám vše po ruce díky roletě na drobné úschovy jako je nabíječka a další předměty, které fascinují naši malou dceru a psy k ničení. Zároveň je to komfortní poloha na monitoring celého prostoru s výhledem na televizi a tím nejdůležitějším důvodem je vlastně bezprostřední blízkost k doplňování sklenky vína z vinotéky a zobáním jídla z lednice,“ vysvětluej designér.

S manželkou mají rádi hezký nábytek, ale protože vědí, že za pár let budou asi mít chuť na změnu, nekupují si luxusní kousky. „V zásadě si vystačíme s Ikeou, Lutzem a Kikou (zde nám kvalita odpovídá potřebám) pro běžnější věci, postel a stěnu a kuchyň jsme sáhli například k truhláři nebo se snažíme hledat i jinak. Doplňky pak kombinujeme často kde se nám co zalíbí bez záměru je jít vyhledávat,“ říká designér.

A nejoblíbenější kousek nábytku? V tom se designér se svou manželkou shodne. „Stoprocentně dětský ušák, který jsme koupili malé v Ikei. Když si do toho sedne a já naproti do křesla a dáme si čaj (ona) a kávu (já), tak mi to přijde nejroztomilejší na světě. Stejně tak je zajímavé pozorovat našeho velkého psa, jak se na to křeslo souká, a pak si pohodlně hoví s výhledem na televizi, to je také vtipné,“ vysvětluje.