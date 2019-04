Jak bydlí designéři: velká knihovna, průhledy a výhled na hotel AXA

Doma má nejraději prostor, velkorysost, průhledy a výhled krásný nápis hotelu AXA z ložnice. A protože částečně pracuje z domu, miluje také slunce v pracovně, zvuk houslí z houslařského ateliéru na patře a klid, kterého se jí dostává, i když žije uprostřed města. „Nejvíce miluju prostor s původními parapety z mramoru. To je pro mě důležitější než nábytek,“ říká designérka Babeta Ondrová.

„Když pracuju, tak samozřejmě se nejlépe cítím v pracovně, ale tvoří tam i můj syn a někdy i dcera. Takže často to dopadá tak, že tam stejně sama nejsem. Musím se smát, když jsem si pracovnu zřídila, abych měla ten svůj klídeček, jak rychle ji můj syn obsadil. Všude jsou papíry, stříhance, lepidla, krabice. Je šíleně produktivní a já se brodím po kolena v bordelu, směje se designérka.

Ale vzápětí dodává, že také ráda pracuje v posteli. „Klidně tak strávím celé sobotní dopoledne. A když není nikdo doma, dokážu i déle.“





„Když chci být s rodinou, tak je mi nejlépe v obýváku, nebo v kuchyni. Poslední dobou přemýšlím, že z obýváku udělám velkou pracovnu, protože stejně jsme tam nejčastěji. Na televizi se téměř nekoukám… Ale zas ta velká pohovka má taky něco do sebe, povalování nám jde všem moc dobře,“ říká Ondrová.

Doplňky do bytu moc často prý nenakupuje. „Když fotíme novou kolekci, půjčujeme si dekorace a někdy si něco necháme. Nejsem typ člověka, který si domácnost příliš hýčká. Ale to vyplývá z toho co dělám, buduju dokonalé pokojíčky pro fotky. Náš byt slouží i jako ateliér, tz. neustálé přesouvání a změna. Vše pořád v pohybu. Když bych interiér prohlásila za hotový, znamenalo by to konec mojí práce. K předmětům si vztahy nevytvářím, tím ale neříkám, že nemám radost z pěkného polštáře nebo lampičky. Samozřejmě polštáře, deky, tapety máme Lavmi, musíme je přeci testovat. Obrazy jsou jiná věc, ty si cením a obzvlášť ty od autorů, které znám osobně,“ vysvětluje.

Od popelnice si domů ale věci nenosí, vzala by si prý něco pouze, kdyby to byla kuriozita. „Nesbírám a nehromadím, chci zůstat nalehko. Abych mohla kdykoliv jít kamkoliv a netahat se s lampičkou, nebo oblíbeným křeslem. Přesto člověk nahromadí spoustu věcí i když je vůbec nepotřebuje. Osobně dost ráda vyhazuju, je potřeba to čas od času vyčistit, to se pak přímo vznáším lehkostí,“ usmívá se designérka.

A oblíbený kus nábytku? Takový Babeta prý nemá. „Miluju ten velký otevřený prostor s původními parapety z mramoru. To je pro mě důležitější než nábytek. Většina nábytku u nás je z Ikea, nebo z bazaru, doplněná libůstkami z focení a obrazy a samozřejmě produkty z Lavmi. Ale třeba jako naše stálice je stojací lampa z Artemide, která s námi krásně nestárne,“ říká na závěr.