Jak bydlí designeři: houpací křeslo, cestopisy a vzdušné prostory

Klára Haunerová bydlí v posledním patře nádherného secesního domu na nábřeží mezi Výtoní a Palackého náměstí. V bytě bydlí přes deset let, a ač už bylo mnoho příležitostí odejít za bydlením jinam, vždy se vrátila. Velké vzdušné prostory, vysoké stropy a štuky na stěnách dodávají bytu neobyčejnou atmosféru.

Díky stěhování se „zbavila“ nepotřebných věcí a nábytku, který nevyužívala a při opětovném nastěhování (v prosinci 2018) si byt zařídila během jednoho měsíce, tak jak si přála v moderním skandinávském stylu, který pojala po svém.

„Mám ráda celý svůj byt a mám k němu neuvěřitelné pouto. Dlouhou dobu jsem cestovala a byt brala jako zastávku před další cestou. Místo, kde si vyperu, vyměním si věci a kde se vyspím. Do svého bydlení jsem nijak neinvestovala a nábytek většinou od někoho dostala, nebo u mě skončil ten, co jsme vyřazovali z mého Vinohradského ateliéru. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Měla jsem jiné priority jako cestovatel. Dnes to vnímám úplně jinak. Byt je pro mě útočiště a domov,“ říká Haunerová.

A doplňuje: „Poté, co jsem se sem neplánovaně vrátila koncem roku, jsem si řekla, že to zařídím úplně jinak a podle sebe. Od té doby vnímám jinou energii a cítím se tu báječně. Užívám si klidné večery s knížkou v houpacím křesle a čerpám tu energii.“



Nejraději na svém domově má designérka klid. „Obzvláště v létě je kolem nábřeží a na náplavce veliký ruch a neskutečné davy lidí (sezóna náplavky je květen – září!), a je skvělé bydlet v centru všeho dění, ale jakmile odemknu, pociťuji klid a bezpečí. Pak si ráda sednu na balkón se sklenkou v ruce a můžu se na všechen ten šramot dole dívat,“ usmívá se.

Co se týká materiálních věcí, v bytě si nejvíce považuje obrazů a fotografií. „Nejen, že velebí můj byt, ale připomínají mi, co je v mém životě důležité. V kuchyni tak najdete velký obraz dvou kohoutů, jejíž autorem je můj nejoblíbenější umělec, můj táta. Tento obraz mě chrání a je pro mě velmi důležitý. V chodbě mám zarámované palubní lístky z Titanicu a plán celé lodi. Jsem totiž vášnivou fanynkou velkých zaoceánských lodí. V obývacím pokoji mám dominantní fotografii zimní Šumavy, kterou považuji za svůj druhý domov a jejíž autorem je kamarádka a fotografka Eva,“ ukazuje.

A pokračuje: „Na druhé stěně je Praha ve starých fotografiích a moje kresby. Dominantou ložnice jsou motivační citáty, které jsou všude a připomínají mi každé ráno mou životní filozofii. Dále jsou i zde mé kresby a kresby od mých přátel a celou jednu stěnu tvoří fotografie z cest. Pro mě je nejvíc v bytě důležitá atmosféra a právě i díky obrazům, které jsem si vybírala velmi důkladně, se tu cítím dobře. Nemohla bych si třeba koupit bezmyšlenkovitě obraz, třeba v Ikee.“

A jaké doplňky má doma nejraději? „Jak již bylo řečeno, obrazy si namaluji, fotografie si vyberu ze svého archivu, nebo z archivu přátel. Květinovou výzdobu si vybírám intuitivně, co potkám. Další doplňky si hodně vozím z cest, ale pravdou je že příliš dalších doplňků nevyhledávám, protože nechci mít doma žádné zbytečné věci a lapače prachu. Zjistila jsem, že právě hromadění věcí mě znepříjemňovali život a teprve, když jsem se všeho nadbytečného zbavila se mi tu bydlí skvěle. Co nepotřebuji, už jednoduše doma nemám. A právě to mě motivovalo k napsání knihy, na které právě pracuji.“

‚Od popelnic jsem brala vše’

„Dříve jsem to dělala a neustále zanášela svůj byt věcma, brala jsem vše, co se mi naskytlo a to beze srandy. Kamarádi likvidovali byt, okamžitě jsem naběhla a brala vše. Čím více věcí, tím lépe. Pak byl můj byt jeden veliký nejednotný chaos a měla jsem celou jednu místnost doslova věnována veteši, co jsem posbírala. Zlom nastal v momentě stěhování před rokem, kdy jsem se tím vším musela probrat a bylo to nekončící. Nahromadila jsem tolik věcí a věřte, že do 140 m velkého bytu se toho vešlo opravdu hodně!“

V tomto ohledu jí prý nejvíce pomohl bývalý přítel, který měl doma pravý opak a v bytě měl věci jen takové, které potřeboval. „To mi otevřelo oči a změnilo to můj přístup. 80% věcí jsem rozprodala za symbolické ceny, věnovala na charitu a značně se mi ulevilo. Nyní už nehromadím a když si pořídím novou věc do bytu, vždy se zbavím nějaké staré…. Ale pravdou je, že nic nepotřebuji a zjišťuji kolik málo věcí potřebuji ke svému fungování. Je to tolik osvobozující,“ říká.

A nejoblíběnější kus nábytku? Tím je pro designérku bez diskuze postel. „Když jsem se nastěhovala, skoro 2 měsíce jsem spala na zemi a nyní si tolik užívám toho pocitu spát zase na posteli. Takový komfort?. Dále je to moje komoda v chodbě, která pamatuje ještě moji babičku a naprosto do bytu zapadá,“ uzavírá.