O oklamaném čertu, díře do pekla a konci světa. Vydejte se na Bolfánek, rozhlednu, jež bývala kostelní věží

Výlet: Za Rusalkou a do Americké zahrady Start a cíl: náměstí v Chudenicích Délka trasy: 7 km Čas: 3 hodiny (pěšky i s návštěvou rozhledny) Náročnost: ★★★✰✰ Zajímavost: Zatímco skladatel Antoní Dvořák umístil hrdinku své nejslavnější opery do jezírka na Vysoké u Příbrami, autor libreta Jaroslav Kvapil pro Rusalku vybral jiný domov – jezírko na lesní louce pod Bolfánkem poblíž rodných Chudenic. Prý tu bývalo koupaliště, kde kvetly lekníny, a půvabný koutek byl přímo stvořený pro pohádky. Cesta: Na cestu se vám bude hodit mapa nebo chytrý telefon, protože lesy pod Bolfánkem křižuje řada lesních stezek a snadno se můžete splést. Z centra Chudenic vyjdete po modré a kolem hřbitova a kaple sv. Anny dojdete na Bolfánek. Sejdete k zámku Lázeň a po naučné stezce projdete do Americké zahrady. Zastavíte se na Kličkově vyhlídce, projdete kolem Kvapilových jezírek a podíváte se k altánku zvanému Kuchyňka, kde se Černínové občerstvovali při honech. Po široké pohodlné cestě dojdete k zámečku Lázeň, po naučné stezce se vrátíte ke hřbitovu a sejdete zpět do Chudenic.