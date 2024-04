Pouť do krajiny ticha. Vypravte se do půvabného poutního areálu Skalka

Výlet: Jarní pouť z Mníšku do Berouna Start: Mníšek pod Brdy Cíl: železniční stanice Beroun Délka trasy: 23,5 km Čas: 7 hodin (pěšky) Náročnost: ★★★★✰ Zajímavost: Koda je zvláštní místo se zvláštním jménem. Bývá odvozováno od staroslovanského výrazu pro kouzla či záhady. Docela jinak ale Kodské rokli říkávali první trampové: v roce 1920 tu založili osadu Údolí děsu, což ji řadí k nejstarším trampským osadám v Česku. Pokud se chcete dozvědět, jak údolí přišlo k děsivému názvu, podívejte se na web Údolí děsu. Cesta: Z Mníšku se po zelené značce (a zároveň naučné stezce a poutní cestě z Řípu na Blaník) vydáte na Skalku. Pokračovat budete po Hřebenové cestě přes rozcestí Červený kříž, Jezírko, vesnici Halouny a Svinaře do Litně, spojené s osudySvatopluka Čecha. Za Kornem s vesnickou památkovou rezervací už čeká tajemná Koda s Kodskou jeskyní a pak Tetín. Do cíle, tedy do Berouna na nádraží, vás dovede modrá značka.