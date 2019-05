Křehký Mikulov se blíží. Tématem bude archeologie a v hlavní roli se představí porcelán

Již podeváté se v prostorách mikulovského zámku otevře festival sběratelského designu Křehký Mikulov. Letošní ročník představí instalace českých a zahraničních designérů, a to na téma Archeologie ve smyslu zkoumání historických pramenů, ze kterých čerpá současný sběratelský design.

Křehký Mikulov 2019 Festival art designu 24. 5. – 9. 6. 2019

„Archeologie zkoumá minulé lidské projevy prostřednictvím historických pramenů. Způsob života, architekturu, umění – to vše rekonstruuje na základě vykopávek. Pozorujeme náš vztah k předmětům, k nádheře mikulovského kraje, té současné i historické a k designu jako nástroji, který dokáže proměnit všední skutečnost ve svátek. Designéři a umělci, kteří jsou k vidění na zámku, mají jedno společné. Jsou to průzkumníci, experimentátoři, ochutnavači a posunovači hranic,“ vysvětlují kurátoři Jana Zielinski a Jiří Macek.



Seznam vystavujících Edina Andrasi: Poddajná tradice

Michal Bačák: Archeologické apokryfy



Bro: Bohové



Czechia: Šestá expedice- Mikulov



Diego Faivre: Minutová manufaktura



Ineke Hans: MA-MA



Tereza Hrušková: Oblaka



Simona Janišová: Insideout



Veronika Jiroušková: Trvalé



Karla Olšáková: Archeologie současnosti



Michal Strach: Sovák a Mimozemšťan



Zuzana Svatik: Objekty



Roman Šedina a přátelé: Vázy



Anna Štěpánková a Tereza Rosalie Kladošová: Malá Veličenstva



Vojtěch Veškrna: Boxeři



Návštěvníci se mohou těšit na speciální instalace v prostoru mikulovského zámku. Veronika Jiroušková vystaví koruny královen ze soudobých i historických natáček, Karla Olšáková vytvořila přímo pro výstavu novou kolekci objektů a šperků, Vojtěch Veškrna poprvé uvede sérii fotografií Boxeři, která vznikla loni, kdy paralelně během festivalu probíhal ve společenském domě boxerský turnaj.



Nebude chybět ani novinka značky Křehký, které letos vtiskne podobu věhlasná designérka Ineke Hans z Holandska. Džbán MA-MA je vlastně matrjoškovou hrou o třech objektech. O nový motiv se rozroste také porcelánová edice Chudá sada, kterou Archeologickým motivem Urfauna vyzdobí ilustrátor Michal Bačák.

„Představím snahu případných budoucích epigonů tzv. moravské archeologie ukázat to, co se Karlu Absolonovi nehodilo do krámu. Nalezené artefakty osvobozuji z jejich archeologického kánonu a znovudoplňováním a skládáním mozaiky rekonstruuji jiný pohled na všední i sváteční den našich paleolitických krajanů,” vysvětlil Bačák.